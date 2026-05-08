Αβέρωφ Νεοφύτου: «Κρατάμε τα θετικά, αλλά ίσως δεν αρκούν για νέα πενταμερή»
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Κρατάμε τα θετικά, αλλά ίσως δεν αρκούν για νέα πενταμερή»

 08.05.2026 - 19:03
Με ανάρτησή του μετά τη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών, ο Αβέρωφ Νεοφύτου χαιρέτισε την πρόοδο που καταγράφηκε σε ζητήματα όπως η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, η διεξαγωγή θρησκευτικών τελετών, ο συντονισμός για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και η δημιουργία υποεπιτροπής για προϊόντα ΠΟΠ.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να μην είναι αρκετές ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα άτυπη πενταμερή διάσκεψη, υπενθυμίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούσαν ως βασική προϋπόθεση το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Παρά τις επιφυλάξεις του, ο κ. Νεοφύτου τόνισε πως «σε κάθε περίπτωση κρατάμε τα θετικά».

Αυτούσια η δήλωση:

Μετά τη σημερινή συνάντηση, χαιρετίζουμε την πρόοδο στα πιο κάτω συμφωνηθέντα: Την περαιτέρω εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, τη διεξαγωγή θρησκευτικών τελετών, τον συντονισμό για την αντιμετώπιση του αφθωδους πυρετού και την δημιουργία υποεπιτροπής για καθορισμό προϊόντων που έχουν χαρακτηριστεί ΠΟΠ.

Εκτιμώ όμως ότι όλα αυτά ίσως δεν είναι αρκετά για να ανοίξει ο δρόμος προς μια νέα, άτυπη πενταμερή συνάντηση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούσαν ως προϋπόθεση το άνοιγμα οδοφραγμάτων, αντιμετωπίζοντάς το ως ουσιαστική κίνηση που θα «ξεκλειδώσει» την προοπτική της νέας άτυπης πενταμερούς… Σε κάθε περίπτωση πάντως, κρατάμε τα θετικά.

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Άτυπος στόχος είναι όπως εντός του καλοκαιριού να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

«Το νιώσατε;» Αναστάτωση μετά από αναφορές για σεισμό στην Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Αφθώδης πυρετός: Συνολικά έχουν εντοπιστεί θετικές 112 μονάδες - Νέα κρούσματα σε δύο περιοχές

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Φωτιά στη Νεκρή Ζώνη: Eπιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα - Έχει γίνει ανάκληση προσωπικού στην επαρχία

Η Ryanair ανακοίνωσε επίσημα την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη - Τι θα συμβεί με το αεροδρόμιο Αθηνών

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το βράδυ – Ξεπερνάει τους 30 βαθμούς το Σάββατο – Στο μενού νεφώσεις, ισχυροί άνεμοι και... σκόνη

Με κουβάδες στα χέρια πολίτες έδιναν μάχη με την φωτιά στο Καϊμακλί - Έτρεξε στο σημείο να βοηθήσει ο Φειδίας - Δείτε βίντεο

