Αβέρωφ Νεοφύτου: «Κρατάμε τα θετικά, αλλά ίσως δεν αρκούν για νέα πενταμερή»

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να μην είναι αρκετές ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα άτυπη πενταμερή διάσκεψη, υπενθυμίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούσαν ως βασική προϋπόθεση το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Παρά τις επιφυλάξεις του, ο κ. Νεοφύτου τόνισε πως «σε κάθε περίπτωση κρατάμε τα θετικά».

Αυτούσια η δήλωση:

Μετά τη σημερινή συνάντηση, χαιρετίζουμε την πρόοδο στα πιο κάτω συμφωνηθέντα: Την περαιτέρω εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, τη διεξαγωγή θρησκευτικών τελετών, τον συντονισμό για την αντιμετώπιση του αφθωδους πυρετού και την δημιουργία υποεπιτροπής για καθορισμό προϊόντων που έχουν χαρακτηριστεί ΠΟΠ.

Εκτιμώ όμως ότι όλα αυτά ίσως δεν είναι αρκετά για να ανοίξει ο δρόμος προς μια νέα, άτυπη πενταμερή συνάντηση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούσαν ως προϋπόθεση το άνοιγμα οδοφραγμάτων, αντιμετωπίζοντάς το ως ουσιαστική κίνηση που θα «ξεκλειδώσει» την προοπτική της νέας άτυπης πενταμερούς… Σε κάθε περίπτωση πάντως, κρατάμε τα θετικά.