Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκινούν συναντήσεις με πολύ συγκεκριμένη θεματολογία ουσίας»

Πρώτος στην χώρο αφίχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και ο κ. Ερχιουρμάν.

Αναμένω από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από κάποιους που προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη μεγάλη προσπάθεια για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος το απόγευμα του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί στον χώρο διεξαγωγής της συνάντησης του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και σε ερώτηση ότι νωρίτερα σήμερα όταν αναφέρθηκε στην κα Ολγκίν, εννοούσε ότι «μπαίνει ξανά ενεργά στο παιγνίδι» η κα Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν πάντα πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια εκ μέρους του ΓΓ. Είχε και συνάντηση πρόσφατα με τον ΓΓ για το Κυπριακό, αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο αυτή η προσπάθεια σε συνέχεια της συνάντησης του ΓΓ με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα και αργότερα της συνάντησης που είχα με τον ΓΓ τον Μάρτιο, στις Βρυξέλλες».

Ερωτηθείς με ποιο τρόπο θα ενισχυθεί η προσπάθεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «ξεκινούν συναντήσεις με πολύ συγκεκριμένη θεματολογία ουσίας, με στόχο να καταλήξουμε στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης που θα ανακοινώσει την επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε ερώτηση αν στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα αναφερθεί και στο θέμα του εκκλησιασμού στον Απόστολο Ανδρέα αλλά και Αρμενίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «και όχι μόνο. Είναι το θέμα με τον Απόστολο Ανδρέα, είναι το θέμα με την αρμενική κοινότητα, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που φυσικά και θα θίξω, κάποια θέματα, για τα οποία βλέπω μια τάση από κάποιους να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα που να δημιουργήσει εμπόδια στη μεγάλη προσπάθεια σε ό,τι αφορά την ουσία. Άρα, σε αυτή την προσπάθεια, αναμένω από τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, αυτές τις προκλήσεις από όπου και αν προέρχονται, έτσι ώστε να δείξει και από τη μια την ετοιμότητα του, αλλά και το γεγονός ότι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Έχω και κάποια άλλα θέματα πέραν αυτών, τα οποία θα συζητήσω».