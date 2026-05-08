ΠτΔ για συνάντηση με Έρχιουρμαν: Στο τραπέζι ΜΟΕ και προκλήσεις στη Νεκρή Ζώνη – Θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των ΗΕ

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του σήμερα το πρωί στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ’, στη Λευκωσία ανέφερε πως «επιδιώκω μια ουσιαστική συζήτηση προς δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία συζητούμε. Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις. Πολύ περισσότερο όμως το θέμα της ουσίας. Είχα και μια επικοινωνία με την κυρία Ολγκίν χθες. Η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα ενισχύεται ακόμη περισσότερο και αναμένουμε σύντομα να υπάρξει μια θετική κατάληξη. Μια θετική κατάληξη που για εμάς δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλίων. Χαίρομαι γιατί αυτό που μου μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας τον Μάρτη όταν βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες ξεκίνησε αμέσως αυτή η προσπάθεια. Ενισχύεται ακόμη περισσότερο με συναντήσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο».

Ερωτηθείς εάν θα θέσει για τις προκλήσεις στην νεκρή ζώνη απάντησε «φυσικά θα θέσω. Δεν είναι μόνο στην νεκρή ζώνη. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προκλήσεις, κάποιες άλλες αρνητικές εξελίξεις που ενδεχομένως να δημιουργούνται από κάποιους που θέλουν να δημιουργήσουν ένα αρνητικό κλίμα που αναπόφευκτα επηρεάζει και την ουσία του Κυπριακού και την προσπάθεια που γίνεται για επανέναρξη των συνομιλιών».