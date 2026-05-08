ΑρχικήΚοινωνίαΑνδρέας Αποστόλου: Δωρεά €10.000 και μήνυμα ανθρωπιάς για τα παιδιά της Παιδοογκολογικής
Ανδρέας Αποστόλου: Δωρεά €10.000 και μήνυμα ανθρωπιάς για τα παιδιά της Παιδοογκολογικής

 08.05.2026 - 12:10
Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ανθρωπιά, την προσφορά και τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη ζωής, παραδόθηκε εισφορά ύψους €10.000 προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου και τη στήριξη χορηγών και πολιτών.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω ανάρτησής του ο Ανδρέας Αποστόλου, εκφράζοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης, υπογραμμίζοντας πως η ενίσχυση της Παιδοογκολογικής Μονάδας και των οικογενειών των παιδιών αποτελεί διαχρονική ευθύνη και προτεραιότητα.

Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επιβεβαιώθηκε επίσης ότι εντός του έτους αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόεδρο του Συνδέσμου, Λουίζα Στεφανίδου, την οποία ευχαρίστησε για τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και το έργο που επιτελείται καθημερινά.

«Συνεχίζουμε με πράξεις, αλληλεγγύη και ανθρωπιά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, σημειώνοντας πως τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση, καθώς και χαιρετισμοί και ομιλίες γιατρών που παρευρέθηκαν στη βραδιά.

 

Με αναφορές σε πιθανές θετικές εξελίξεις και με την προσοχή στραμμένη τόσο στα ΜΟΕ όσο και στις διεργασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, πραγματοποιείται σήμερα στις 16:30 η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

