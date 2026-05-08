ΠτΔ για αφθώδη: «Χρειάζεται η συνεργασία όλων» - «Συνεχίζεται ο διάλογος» - Πώς προχωρούν οι αποζημιώσεις

 08.05.2026 - 11:16
Χαιρέτισε την άρση των μέτρων από τους κτηνοτρόφους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σήμερα στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ’, στη Λευκωσία, και ερωτηθείς τι αλλάζει τώρα στο θέμα των διαμαρτυριών κτηνοτρόφων μετά την παρέμβαση του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πρώτον, να χαιρετίσω την απόφαση για άρση των μέτρων. Φυσικά οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει διαμαρτυρία χωρίς όμως να εμποδίζει την καθημερινότητα των συμπολιτών του.

Από εκεί και πέρα, αποδείξαμε από την πρώτη στιγμή αλλά και με τις χθεσινές ανακοινώσεις πώς διαχειριζόμαστε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, η οποία χρειάζεται, για να αντιμετωπιστεί, τη συνεργασία όλων. Και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε όλοι μας αυτό, όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αφθώδη πυρετό πιο σύντομα.

Συνεχίζεται ο διάλογος. Είμαστε εδώ, θέλω να το επαναλάβω, η υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να απορροφούμε και τέτοιου είδους κρίσεις, γιατί πρόκειται για κρίσεις, πρόκειται για μια πρόκληση. Και χαίρομαι γιατί και για τις χθεσινές ανακοινώσεις αλλά και για μια διάθεση που βλέπω για περαιτέρω συνεργασία».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει συνάντησή του με τους διαμαρτυρόμενους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε σε συνεχή επαφή με όλα τα οργανωμένα σύνολα των κτηνοτρόφων. Και οι χθεσινές ανακοινώσεις, για παράδειγμα, ήταν στη βάση ενός διαλόγου που αναπτύχθηκε. Σας θυμίζω ότι έγιναν πολλές συσκέψεις και υπό την προεδρία μου και συνεχίζουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κρίση με τον αφθώδη πυρετό».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι θα γίνει μια συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «επαναλαμβάνω, υπάρχουν συνεχώς καθημερινές επαφές και συναντήσεις».

Ερωτηθείς πότε θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «άμεσα, και κανείς απολύτως δεν μένει εκτός».

Με αναφορές σε πιθανές θετικές εξελίξεις και με την προσοχή στραμμένη τόσο στα ΜΟΕ όσο και στις διεργασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, πραγματοποιείται σήμερα στις 16:30 η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

