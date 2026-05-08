Για τους καλοφαγάδες: Νέο ταβερνάκι άνοιξε πρόσφατα με όλους τους κλασσικούς μεζέδες της «φουκούς» αλλά και οφτό κλέφτικο - Δείτε φωτογραφίες

Το ταβερνάκι «Το Ένα» πήρε το όνομά του από το ακρωνύμιο του Σωματείου και έρχεται να βάλει τη δική του υπογραφή στην απλή, τίμια κυπριακή σχάρα.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται ο Κρις, με ξεκάθαρο στόχο: να προσφέρει ποιοτικό φαγητό χωρίς εκπτώσεις, όπως αυτό που θέλει και ο ίδιος -όντας καλοφαγάς- να απολαμβάνει. Και αυτό φαίνεται από την πρώτη ματιά -αλλά κυρίως από την πρώτη μπουκιά.

Στο μενού θα βρει κανείς όλα τα κλασικά αγαπημένα της φουκού: σουβλάκι, σεφταλιά, κρασάτη πανσέτα, λουκάνικο, αλλά και μια τεράστια μπριζόλα για τους πιο απαιτητικούς. Πολύ σύντομα, το «Ένα» θα βάλει στο πρόγραμμα και το οφτό κλέφτικο που θα προσφέρεται μία φορά τη βδομάδα, πιθανότατα κάθε Πέμπτη, δίνοντας ακόμη πιο παραδοσιακό χαρακτήρα στο τραπέζι.

Η ποιότητα του κρέατος και των λαχανικών είναι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του μαγαζιού, ενώ την εμπειρία στη σχάρα υπογράφει ψήστης με 30 χρόνια εμπειρίας πάνω από τη φουκού, κάτι που φαίνεται στη γεύση και το σωστό ψήσιμο.

Για όσους προτιμούν κάτι γλυκό στο τέλος, υπάρχουν και σπιτικά γλυκά όπως γαλακτομπούρεκο και πορτοκαλόπιτα, που κλείνουν ιδανικά το κυπριακό τραπέζι.

Το «Ένα» λειτουργεί με take away και delivery μέσω Foody, ενώ το ωράριο του είναι καθημερινά 18:00-24:00 (εκτός Κυριακής), κάνοντάς το ιδανική επιλογή για βραδινές, χαλαρές παρεΐστικες εξόδους.

(95957435) Ηλέκτρας 11, Λακατάμια, Λευκωσία.

