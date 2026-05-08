Νέο κινητό; Τα πέντε λάθη που κάνεις τις πρώτες ώρες

Από την παράλειψη biometrics μέχρι τη μαζική εγκατάσταση εφαρμογών και την αποδοχή όλων των permissions, τα λάθη γίνονται συνήθως στις πρώτες ώρες.

Λίγη προσοχή στη ρύθμιση εξοικονομεί πολύ πρόβλημα στη συνέχεια.

Οι πρώτες ώρες με ένα νέο smartphone είναι πιο σημαντικές από όσο νομίζουν οι περισσότεροι. Η βιασύνη κατά τη ρύθμιση — από την ασφάλεια και τα permissions μέχρι τη μεταφορά δεδομένων — αφήνει συχνά μόνιμα σημάδια στην απόδοση, τη μπαταρία και τον αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο συνηθισμένα λάθη εντοπίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες, και τα περισσότερα γίνονται χωρίς καν να το καταλάβουμε.

1. Παραλείπουμε τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι το πρώτο πράγμα που αγνοείται στη βιασύνη του αρχικού στησίματος. Τα σύγχρονα smartphones αποθηκεύουν κωδικούς, τραπεζικά στοιχεία και φωτογραφίες — είναι αδύνατον να τα αφήνεις χωρίς κλείδωμα, biometrics ή ενεργοποιημένο εντοπισμό τοποθεσίας. Το Find Hub στο Android και το Find My στο iOS είναι εργαλεία που αξίζει να ρυθμίσεις από την πρώτη μέρα, ακόμα κι αν δεν τα είχες δοκιμάσει ποτέ στο παλιό σου κινητό.

Εκτός από τα ενσωματωμένα εργαλεία, ορισμένοι χρήστες αξιοποιούν VPN ή antivirus — ιδίως σε Android όταν κατεβάζουν εφαρμογές εκτός Play Store. Το τελευταίο βήμα στη ρύθμιση ασφαλείας είναι η εγκατάσταση τυχόν εκκρεμών ενημερώσεων λογισμικού: προστατεύουν τη συσκευή και φέρνουν μαζί τους τα πιο πρόσφατα features.

2. Κατεβάζουμε όλες τις εφαρμογές μαζί

Η λογική «να τα έχω όλα από την αρχή» είναι κατανοητή, αλλά δημιουργεί δύο πρακτικά προβλήματα. Πρώτον, γεμίζεις τη μνήμη με εφαρμογές που σπάνια χρησιμοποιείς — και δεδομένου ότι τα περισσότερα flagship πλέον δεν έχουν υποδοχή microSD, ο χώρος δεν επεκτείνεται. Δεύτερον, αρκετές λειτουργίες που κάποτε απαιτούσαν ξεχωριστές εφαρμογές πλέον έχουν ενσωματωθεί στο λειτουργικό.

Το νέο κινητλό είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για να αφαιρέσεις τις preinstalled εφαρμογές που δεν χρειάζεσαι. Τα σύγχρονα smartphones διαχειρίζονται πολύ καλά τις background διεργασίες μόνα τους — οι λεγόμενες εφαρμογές «βελτιστοποίησης» δεν προσφέρουν ουσιαστικό όφελος.

3. Αποδεχόμαστε όλα τα permissions και τις ειδοποιήσεις

Η ρύθμιση ενός νέου κινητού φέρνει δεκάδες αιτήματα πρόσβασης από εφαρμογές — κάμερα, μικρόφωνο, επαφές, αρχεία. Το να τα αποδεχτείς όλα είναι η πιο γρήγορη επιλογή, αλλά σίγουρα όχι η καλύτερη. Δεν χρειάζεται κάθε εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε όλα, ακόμα κι αν ζητά — για παράδειγμα, μια εφαρμογή κοινωνικών δικτύων δεν χρειάζεται πρόσβαση στη γκαλερί αν δεν σκοπεύεις να ανεβάζεις φωτογραφίες.

Το ίδιο ισχύει και για τις ειδοποιήσεις: αν αφήσεις κάθε εφαρμογή να στέλνει απεριόριστα alerts, το κινητό γίνεται διαρκής πηγή αφηρεμάδας, ενώ επιβαρύνεται και η μπαταρία. Καλύτερα να ρυθμίσεις επιλεκτικά ποιες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με ήχο και ποιες μόνο σιωπηλά.

4. Μεταφέρουμε τα πάντα από το παλιό κινητό

Η αυτόματη μεταφορά δεδομένων είναι βολική, αλλά κρύβει μια παγίδα: μαζί με τα χρήσιμα μεταφέρεις και ό,τι έχει συσσωρευτεί άχρηστο τα τελευταία χρόνια. Στο iPhone η λειτουργία Quick Start κάνει τη διαδικασία πολύ εύκολη, αλλά αν την κάνεις συστηματικά σε κάθε αλλαγή συσκευής, καταλήγεις με εφαρμογές που χρησιμοποιείς από δεκαετία πριν.

Η πιο έξυπνη προσέγγιση είναι να αφιερώσεις λίγη ώρα στο παλιό κινητό πριν τη μεταφορά: να διαγράψεις εφαρμογές που δεν χρειάζεσαι πλέον και αρχεία που δεν αξίζει να πας μπροστά. Έτσι η μεταφορά φέρνει ό,τι είναι πράγματι χρήσιμο, χωρίς να γεμίζεις τη νέα συσκευή από την πρώτη μέρα.

5. Πουλάμε ή πετάμε το παλιό κινητό αμέσως

Μόλις το νέο κινητό είναι έτοιμο, η τάση είναι να το πουλήσεις ή να αποσύρεις αμέσως το παλιό. Αυτό όμως μπορεί να αποδειχθεί λάθος αν εμφανιστεί πρόβλημα τις πρώτες μέρες — κάποιο αρχείο που δεν μεταφέρθηκε, μια εφαρμογή που δεν λειτουργεί σωστά. Το παλιό κινητό λειτουργεί σαν δίχτυ ασφαλείας για λίγες εβδομάδες, χωρίς απαραίτητα να το χρησιμοποιείς — αρκεί να μην το επαναφέρεις στις εργοσιακές ρυθμίσεις βιαστικά.

Το ίδιο ισχύει και για το κουτί της νέας συσκευής: πέταγμα του χαρτοκουτιού τις πρώτες ημέρες είναι επίσης λανθασμένη κίνηση. Αν χρειαστεί επιστροφή ή ανταλλαγή, η συσκευασία μπορεί να είναι απαραίτητη — και στην περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης, η παρουσία του αρχικού κουτιού ανεβάζει την αξία.

