Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του

 08.05.2026 - 13:21
Αυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του

Η Cyta ανακοινώνει τον διορισμό του κ. Γιώργου Μετζάκη στη θέση του CEO, με ισχύ από Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026.

Ο κ. Μετζάκης εντάχθηκε στη Cyta το 2023 ως Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικής Διαχείρισης. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 ασκούσε καθήκοντα συν-αναπληρωτή CEO, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια του Οργανισμού.

Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε Κύπρο και εξωτερικό, έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε στρατηγικούς τομείς όπως το marketing, οι πωλήσεις, η ανάπτυξη εσόδων και η διαχείριση της εμπειρίας πελάτη. Στην επαγγελματική του πορεία, έχει υλοποιήσει πρωτοβουλίες που συνδέουν τη στρατηγική με μετρήσιμα αποτελέσματα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Cyta, είχε την ευθύνη της συνολικής εμπορικής στρατηγικής σε όλα τα τμήματα της αγοράς, ενισχύοντας τις επιδόσεις του Οργανισμού στους τομείς κινητής και ευρυζωνικών υπηρεσιών, μέσα από στοχευμένες πελατοκεντρικές προσεγγίσεις και ενιαία εμπορική κατεύθυνση. Παράλληλα, προώθησε έργα ψηφιακού προσανατολισμού που ενίσχυσαν την εμπειρία πελάτη και τη σχέση του Οργανισμού με το κοινό του.

Η ανάληψη των καθηκόντων του CEO από τον κ. Μετζάκη, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Cyta σε μια επιλογή που συνδυάζει ξεκάθαρη στρατηγική, γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης. Ο Οργανισμός συνεχίζει να εφαρμόζει  το επιχειρησιακό του σχέδιο με σταθερή κατεύθυνση ανάπτυξης, εστιάζοντας στην περαιτέρω εξέλιξη των υπηρεσιών του και στη δημιουργία πραγματικής αξίας για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία
Αυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του
Για τους καλοφαγάδες: Νέο ταβερνάκι άνοιξε πρόσφατα με όλους τους κλασσικούς μεζέδες της «φουκούς» αλλά και οφτό κλέφτικο - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Άγριος καβγάς σε σχολείο της Πάφου - Καθαρίστριες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά από μαθητές
Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά
Θλίψη: Πέθανε η Βασιλική Προύντζου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Αν είχα χίλιες σφαίρες θα του τις έπαιζα αλλά είχα μόνο έξι...»-Αμετανόητος ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

 08.05.2026 - 13:10
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Απίστευτο τροχαίο με 19χρονη - Το αυτοκίνητο της κόπηκε στα δύο

 08.05.2026 - 13:34
Με προσδοκίες αλλά και βαριά σκιά εντάσεων η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν - Στο επίκεντρο τα ΜΟΕ και οι κινήσεις Γκουτέρες

Με προσδοκίες αλλά και βαριά σκιά εντάσεων η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν - Στο επίκεντρο τα ΜΟΕ και οι κινήσεις Γκουτέρες

Με αναφορές σε πιθανές θετικές εξελίξεις και με την προσοχή στραμμένη τόσο στα ΜΟΕ όσο και στις διεργασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, πραγματοποιείται σήμερα στις 16:30 η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Με προσδοκίες αλλά και βαριά σκιά εντάσεων η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν - Στο επίκεντρο τα ΜΟΕ και οι κινήσεις Γκουτέρες

Με προσδοκίες αλλά και βαριά σκιά εντάσεων η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν - Στο επίκεντρο τα ΜΟΕ και οι κινήσεις Γκουτέρες

  •  08.05.2026 - 12:02
ΠτΔ για αφθώδη: «Χρειάζεται η συνεργασία όλων» - «Συνεχίζεται ο διάλογος» - Πώς προχωρούν οι αποζημιώσεις

ΠτΔ για αφθώδη: «Χρειάζεται η συνεργασία όλων» - «Συνεχίζεται ο διάλογος» - Πώς προχωρούν οι αποζημιώσεις

  •  08.05.2026 - 11:16
ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

  •  08.05.2026 - 06:08
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά

  •  08.05.2026 - 10:06
Αυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του

Αυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του

  •  08.05.2026 - 13:21
Για τους καλοφαγάδες: Νέο ταβερνάκι άνοιξε πρόσφατα με όλους τους κλασσικούς μεζέδες της «φουκούς» αλλά και οφτό κλέφτικο - Δείτε φωτογραφίες

Για τους καλοφαγάδες: Νέο ταβερνάκι άνοιξε πρόσφατα με όλους τους κλασσικούς μεζέδες της «φουκούς» αλλά και οφτό κλέφτικο - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.05.2026 - 13:16
«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία

«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία

  •  08.05.2026 - 10:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα