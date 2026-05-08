Κατέληξε με χειροπέδες 43χρονος κτηνοτρόφος - Επιτέθηκε σε λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με την Αστυνομία επιτέθηκε σε λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που μετέβηκαν σε μονάδα για να λάβουν δείγματα αφθώδους πυρετού.

Οι λειτουργοί που πήγαν με συνοδεία αστυνομικών δέχθηκαν επίθεση στην προσπάθειά τους να εισέλθουν εντός της κτηνοτροφικής μονάδας ενώ η παρέμβαση των μελών της Δύναμης ήταν άμεση.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον κτηνοτρόφο και τον μετέφεραν σε αστυνομικό σταθμό όπου κατηγορήθηκε γραπτώς.

«Γύρω στις 11:00 κτηνιατρικοί λειτουργοί με την συνοδεία αστυνομίας μετέβηκαν με την συνοδεία αστυνομικών σε φάρμα στην Κοφίνου, ιδιοκτησίας Ελληνοκύπριου ηλικίας 43 ετών για λήψη δειγμάτων.

Προς το τέλος της διαδικασίας ο ιδιοκτήτης επιτέθηκε και κλώτσησε ένα λειτουργό.

Συνελήφθη από τον αστυνομικό που ήταν παρών για το αυτόφωρο αδίκημα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης και τέθηκε υπό κράτηση», αναφέρει η ενημέρωση από την Αστυνομία.