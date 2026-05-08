Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το βράδυ – Ξεπερνάει τους 30 βαθμούς το Σάββατο – Στο μενού νεφώσεις, ισχυροί άνεμοι και... σκόνη

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 15 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και αργά το απόγευμα, τοπικά στα νοτιοδυτικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη κατά διαστήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τρίτη, για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.