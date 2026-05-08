ΑρχικήΠολιτικήΣφοδρή επίθεση Καρούσου: «ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ γύρισαν την πλάτη στους πρόσφυγες»
Σφοδρή επίθεση Καρούσου: «ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ γύρισαν την πλάτη στους πρόσφυγες»

 08.05.2026 - 17:51
Ο Γιάννης Καρούσος, Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, εξαπέλυσε πυρά κατά των ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ, κατηγορώντας τα ότι «βρέθηκαν στην ίδια πλευρά» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταψηφίζοντας,  όπως αναφέρει, έκθεση που αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωσή του, η αναφορά στα δικαιώματα των Κυπρίων εκτοπισμένων εντάχθηκε για πρώτη φορά στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028–2034, μετά και από τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλας. Ο κ. Καρούσος κάνει λόγο για «σημαντική πολιτική και θεσμική νίκη» για την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η στάση ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ προκαλεί σοβαρά ερωτήματα.

Αυτούσια η τοποθέτηση:

Για ακόμη μία φορά, ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ βρέθηκαν στην ίδια πλευρά. Αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταψηφίζοντας μια έκθεση που αφορά άμεσα τους εκτοπισμένους μας και τα περιουσιακά τους δικαιώματα στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την ώρα που η Κύπρος πετύχαινε μια σημαντική πολιτική και θεσμική νίκη στην Ευρώπη, ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη στους πρόσφυγες και στους ανθρώπους που εδώ και πενήντα χρόνια στερούνται τις περιουσίες και τα δικαιώματά τους λόγω της τουρκικής κατοχής.

Για πρώτη φορά, στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028–2034 ενσωματώνεται ξεκάθαρη αναφορά στα δικαιώματα των Κυπρίων εκτοπισμένων. Μια εξέλιξη με ουσιαστική πολιτική σημασία, που δημιουργεί ευρωπαϊκό έρεισμα για στήριξη και διεκδίκηση υπέρ των νόμιμων ιδιοκτητών στα κατεχόμενα.

Η τροπολογία που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλας, ενίσχυσε τη θέση της Κύπρου στην Ευρώπη. Αντί, όμως, αυτή η εθνικά σημαντική επιτυχία να τύχει καθολικής στήριξης, ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ επέλεξαν την καταψήφιση, επιβεβαιώνοντας ότι ο λαϊκισμός και οι εύκολες κραυγές περισσεύουν όταν χρειάζεται σοβαρότητα και ευθύνη.

Η ταύτιση ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Οι πολίτες απαιτούν εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι σε μια απόφαση που ενισχύει τη διεθνή θέση της πατρίδας μας και δίνει φωνή στους εκτοπισμένους μας μέσα στην ίδια την Ευρώπη.

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για τα δίκαια του τόπου μας, με σοβαρότητα, συνέπεια και ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Θα συνεχίσουμε να λέμε όχι στα συνθήματα για εσωτερική κατανάλωση και να παλεύουμε για ουσιαστικές πολιτικές νίκες για την Κύπρο και τον λαό της.

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκινούν συναντήσεις με πολύ συγκεκριμένη θεματολογία ουσίας»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκινούν συναντήσεις με πολύ συγκεκριμένη θεματολογία ουσίας»

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00 η συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Η συνάντηση φιλοξενείται στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας.

