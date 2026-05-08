Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς

 08.05.2026 - 20:32
Απάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς

Απάντηση στις δημόσιες αναφορές του Φειδία Παναγιώτου περί γραφειοκρατίας και διαφθοράς για τη μη έγκριση drone show στον γάμο του έδωσε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η αίτηση δεν μπορούσε να εγκριθεί λόγω μη έγκαιρης υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων και εγκρίσεων.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα αναφέρει πως εφαρμόζει αυστηρά το ευρωπαϊκό πλαίσιο αεροπορικής ασφάλειας και υπογραμμίζει ότι «σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας δεν γίνονται εκπτώσεις», ανεξαρτήτως προσώπου ή εκδήλωσης. Όπως σημειώνεται, παρά τις προσπάθειες για διευκόλυνση της διαδικασίας, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εγκρίσεις από τον EASA και τις αρμόδιες αεροπορικές αρχές.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας:

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ Φειδία Παναγιώτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη μη παραχώρηση έγκρισης από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για τη διεξαγωγή drone show στο πλαίσιο του γάμου του, καθώς και τις αναφορές περί γραφειοκρατίας και διαφθοράς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ως η αρμόδια αρχή για την έγκριση ειδικών επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εφαρμόζει συγκεκριμένο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο με μοναδικό γνώμονα την αεροπορική ασφάλεια, τόσο στον εναέριο χώρο όσο και για το κοινό στο έδαφος.

Η αίτηση δεν μπορούσε να εγκριθεί, καθώς δεν είχαν υποβληθεί εγκαίρως όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εγκρίσεις που απαιτούνται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες αεροπορικής ασφάλειας για τη διεξαγωγή drone show, περιλαμβανομένης της απαιτούμενης διαδικασίας εξαίρεσης προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας (EASA), καθώς και της αναγκαίας επιβεβαίωσης από την αρμόδια αεροπορική αρχή της χώρας αδειοδότησης της εταιρείας που θα πραγματοποιούσε την επίδειξη. Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας να διευκολύνει τη διαδικασία, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενοι έλεγχοι και διαβεβαιώσεις.

Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας δεν γίνονται εκπτώσεις, ανεξαρτήτως του αιτητή ή του χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η ασφάλεια δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση, ούτε να συνδέεται με ισχυρισμούς περί διαφθοράς.

Αποτελεί ευθύνη κάθε αιτητή να υποβάλλει τις απαραίτητες αιτήσεις έγκαιρα και με πλήρη στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα στάδια αξιολόγησης και έγκρισης. Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο, στη βάση του ίδιου αυστηρού πλαισίου και μέσω καθορισμένων ψηφιακών διαδικασιών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αίτημα του κ. Παναγιώτου υποβλήθηκε σε χρονικό σημείο που δεν επέτρεπε την ολοκλήρωση της απαιτούμενης αξιολόγησης και των αναγκαίων ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε πιθανό ρίσκο περιορίζεται σε αποδεκτά επίπεδα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με κουβάδες στα χέρια πολίτες έδιναν μάχη με την φωτιά στο Καϊμακλί - Έτρεξε στο σημείο να βοηθήσει ο Φειδίας - Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του
Για τους καλοφαγάδες: Νέο ταβερνάκι άνοιξε πρόσφατα με όλους τους κλασσικούς μεζέδες της «φουκούς» αλλά και οφτό κλέφτικο - Δείτε φωτογραφίες
«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία
Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά
Θλίψη: Πέθανε η Βασιλική Προύντζου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρήνος στην κυπριακή παροικία:Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλας Λουκά - «Ήταν σαν αδελφός για όλους»

 08.05.2026 - 20:15
Επόμενο άρθρο

«Queen!» – Πανικός στα social media για την Αντιγόνη μετά την πρόβα της Eurovision - Δείτε Βίντεο

 08.05.2026 - 20:58
Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Άτυπος στόχος είναι όπως εντός του καλοκαιριού να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

  •  08.05.2026 - 19:45
Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

  •  08.05.2026 - 21:24
ΒΙΝΤΕΟ: Το «στρίμωγμα» του Νικόλα και το εκλογικό «στοίχημα» του Φειδία που άναψε φωτιές - «Θυσιάζεις τις 130.000 της Ευρωβουλής;»

ΒΙΝΤΕΟ: Το «στρίμωγμα» του Νικόλα και το εκλογικό «στοίχημα» του Φειδία που άναψε φωτιές - «Θυσιάζεις τις 130.000 της Ευρωβουλής;»

  •  08.05.2026 - 22:17
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Απάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς

Απάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς

  •  08.05.2026 - 20:32
Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

  •  08.05.2026 - 21:40
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα πιο συχνά “ψέματα” που λένε οι Κύπριοι στις γυναίκες τους - Ουπς!! Δεν θα πιστέψεις ποια είναι στη λίστα!!

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα πιο συχνά “ψέματα” που λένε οι Κύπριοι στις γυναίκες τους - Ουπς!! Δεν θα πιστέψεις ποια είναι στη λίστα!!

  •  08.05.2026 - 19:28
«Queen!» – Πανικός στα social media για την Αντιγόνη μετά την πρόβα της Eurovision - Δείτε Βίντεο

«Queen!» – Πανικός στα social media για την Αντιγόνη μετά την πρόβα της Eurovision - Δείτε Βίντεο

  •  08.05.2026 - 20:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα