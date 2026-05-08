Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι
Άτυπος στόχος είναι όπως εντός του καλοκαιριού να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε ανάρτηση στο Truth Social οπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα διαρκέσει από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΠΥΡΟΣ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο TruthSocial.
«Ο εορτασμός στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά και στην Ουκρανία, επειδή ήταν επίσης ένα μεγάλο μέρος και παράγοντας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, καθώς και μια ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα», πρόσθεσε.
«Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα», τόνισε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τους Ρώσους και Ουκρανούς ομολόγους του Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συμφώνησαν σε αυτό.
«Οι συνομιλίες συνεχίζονται» για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «πλησιάζουμε όλο και περισσότερο κάθε μέρα».
«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρού, θανατηφόρου και σκληρού πολέμου».
Νωρίτερα η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση μιας σύντομης εκεχειρίας που ανακοινώθηκε από τη Μόσχα για να συμπέσει με τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης που σηματοδοτούν την ήττα της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας.
Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 264 ουκρανικά drones νωρίς την Παρασκευή, με αξιωματούχους στη Μόσχα να αναφέρουν απόπειρες επιθέσεων στην πρωτεύουσα και στην περιοχή Περμ στα Ουράλια Όρη.
Η εκεχειρία, που κηρύχθηκε από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, είχε σκοπό να καλύψει τους ετήσιους εορτασμούς που περιλαμβάνουν στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα.
Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πυροδοτούσε μια μεγάλης κλίμακας πυραυλική απάντηση εναντίον του Κιέβου, προτρέποντας τους ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα πριν από πιθανή κλιμάκωση.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις