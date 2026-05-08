Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας
ΔΙΕΘΝΗ

Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

 08.05.2026 - 21:40
Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή (8/5) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτηση στο Truth Social οπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα διαρκέσει από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.


«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΠΥΡΟΣ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο TruthSocial.

«Ο εορτασμός στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά και στην Ουκρανία, επειδή ήταν επίσης ένα μεγάλο μέρος και παράγοντας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, καθώς και μια ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα», πρόσθεσε.

«Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα», τόνισε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τους Ρώσους και Ουκρανούς ομολόγους του Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συμφώνησαν σε αυτό.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται» για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «πλησιάζουμε όλο και περισσότερο κάθε μέρα».

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρού, θανατηφόρου και σκληρού πολέμου».

 

Νωρίτερα η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση μιας σύντομης εκεχειρίας που ανακοινώθηκε από τη Μόσχα για να συμπέσει με τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης που σηματοδοτούν την ήττα της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 264 ουκρανικά drones νωρίς την Παρασκευή, με αξιωματούχους στη Μόσχα να αναφέρουν απόπειρες επιθέσεων στην πρωτεύουσα και στην περιοχή Περμ στα Ουράλια Όρη.

 

Η εκεχειρία, που κηρύχθηκε από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, είχε σκοπό να καλύψει τους ετήσιους εορτασμούς που περιλαμβάνουν στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα.

Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πυροδοτούσε μια μεγάλης κλίμακας πυραυλική απάντηση εναντίον του Κιέβου, προτρέποντας τους ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα πριν από πιθανή κλιμάκωση.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με κουβάδες στα χέρια πολίτες έδιναν μάχη με την φωτιά στο Καϊμακλί - Έτρεξε στο σημείο να βοηθήσει ο Φειδίας - Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του
Για τους καλοφαγάδες: Νέο ταβερνάκι άνοιξε πρόσφατα με όλους τους κλασσικούς μεζέδες της «φουκούς» αλλά και οφτό κλέφτικο - Δείτε φωτογραφίες
«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία
Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά
Θλίψη: Πέθανε η Βασιλική Προύντζου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: «Αυτή τη στιγμή μπροστά μας δεν υπάρχει τέτοια πρόταση» για 5+1

 08.05.2026 - 21:32
Επόμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης: Από το γυμναστήριο στις 6 το πρωί… μέχρι τα €25.000 για αθλητές

 08.05.2026 - 22:08
Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Άτυπος στόχος είναι όπως εντός του καλοκαιριού να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

  •  08.05.2026 - 19:45
Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

  •  08.05.2026 - 21:24
ΒΙΝΤΕΟ: Το «στρίμωγμα» του Νικόλα και το εκλογικό «στοίχημα» του Φειδία που άναψε φωτιές - «Θυσιάζεις τις 130.000 της Ευρωβουλής;»

ΒΙΝΤΕΟ: Το «στρίμωγμα» του Νικόλα και το εκλογικό «στοίχημα» του Φειδία που άναψε φωτιές - «Θυσιάζεις τις 130.000 της Ευρωβουλής;»

  •  08.05.2026 - 22:17
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Απάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς

Απάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς

  •  08.05.2026 - 20:32
Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

  •  08.05.2026 - 21:40
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα πιο συχνά “ψέματα” που λένε οι Κύπριοι στις γυναίκες τους - Ουπς!! Δεν θα πιστέψεις ποια είναι στη λίστα!!

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα πιο συχνά “ψέματα” που λένε οι Κύπριοι στις γυναίκες τους - Ουπς!! Δεν θα πιστέψεις ποια είναι στη λίστα!!

  •  08.05.2026 - 19:28
«Queen!» – Πανικός στα social media για την Αντιγόνη μετά την πρόβα της Eurovision - Δείτε Βίντεο

«Queen!» – Πανικός στα social media για την Αντιγόνη μετά την πρόβα της Eurovision - Δείτε Βίντεο

  •  08.05.2026 - 20:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα