Τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη την τελευταία στιγμή "πάγωσε" την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων - «Δώστε μου μια εβδομάδα»
Τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη την τελευταία στιγμή “πάγωσε” την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων - «Δώστε μου μια εβδομάδα»

 08.05.2026 - 22:33
Λίγες μόλις ώρες πριν από τη δυναμική κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει οι κτηνοτρόφοι στη Ριζοελιά, τηλεφώνημα του Νίκου Χριστοδουλίδη προς τον σύνδεσμο «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων» φαίνεται πως άλλαξε τα δεδομένα και οδήγησε τελικά στην αναστολή της διαμαρτυρίας. «Με παρέμβαση του Πρόεδρου αναστείλαμε την.

Μας είπε ο ίδιος, δώστε μου μια εβδομάδα. Και του δίνουμε μια εβδομάδα, να συνομιλήσει μαζί μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδέσμου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Από πλευράς τους, οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν πως διαθέτουν στοιχεία και ζητούν απευθείας συνάντηση με τον Πρόεδρο. «Έχουμε κι εμείς στοιχεία. Θέλουμε να τα δείξουμε στον Πρόεδρο, γι’ αυτό θέλαμε να τον δούμε τόσες μέρες. Για παράθυρα πρωτόκολλα», ανέφερε η Στέλλα Πέτρου.

Το προηγούμενο διάστημα είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο και συνεχείς διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ενώ η προοπτική επ’ αόριστον κινητοποιήσεων και κλεισίματος δρόμων προκάλεσε ανησυχία στην κυβέρνηση. Παρά τη συμφωνία για συνέχιση του διαλόγου και τη νέα συνάντηση που προγραμματίστηκε για την Τρίτη, δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν αλλαγή στάσης στο βασικό αίτημα των κτηνοτρόφων για τερματισμό των μαζικών θανατώσεων ζώων. «Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από την υποχρέωση να εφαρμόσουμε τον κανονισμό», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου.

Χριστοδουλίδης: Από το γυμναστήριο στις 6 το πρωί… μέχρι τα €25.000 για αθλητές

ΒΙΝΤΕΟ: Το «στρίμωγμα» του Νικόλα και το εκλογικό «στοίχημα» του Φειδία που άναψε φωτιές - «Θυσιάζεις τις 130.000 της Ευρωβουλής;»

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Άτυπος στόχος είναι όπως εντός του καλοκαιριού να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

