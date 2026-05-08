Έρχιουρμαν: «Αυτή τη στιγμή μπροστά μας δεν υπάρχει τέτοια πρόταση» για 5+1

Επιστρέφοντας στα κατεχόμενα, από την νεκρή ζώνη όπου έγινε η συνάντηση, ο κ. Έρχιουρμαν έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους λέγοντας πως «ίσως ο κ. Χριστοδουλίδης ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο την φράση ότι ‘ο ΓΓ του ΟΗΕ θ’ αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία μετά τον Ιούνιο’. Όμως αυτή τη στιγμή μπροστά μας δεν υπάρχει τέτοια πρόταση».

Επομένως, συνέχισε, όταν ο κ. Γκουτέρες αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία τον Ιούλιο, «με ποια μέθοδο θα προτιμήσει να εργαστεί; Πώς θα την αξιολογήσουμε όταν προκύψει αυτή η μέθοδος; Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν είναι ακόμα σαφές αυτό».

Η δική του προσέγγιση, είπε ο κ. Έρχιουρμαν, είναι βήμα – βήμα (step by step). «Πρώτα να βρούμε λύσεις σε κάποια ζητήματα εδώ στην Λευκωσία». Πρόσθεσε ότι έχει συμβολική αξία η διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, αλλά σε αυτό το θέμα «δεν είμαστε ακόμα στο επιθυμητό σημείο. Όμως, πέραν αυτού, σε άλλα ζητήματα πλέον γίνονται βήματα σιγά σιγά».

Ανέφερε επίσης ότι η δική του πρόταση 4 σημείων είναι εκεί κι «ελπίζουμε, αυτή είναι η προσδοκία μας, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, να υπάρξει συμφωνία στην μεθοδολογία και να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη έγινε σε εποικοδομητικό, ωφέλιμο και θετικό κλίμα. «Πρέπει να δείξουμε ως δύο ηγέτες στη Λευκωσία, ότι έχουμε την ικανότητα να παράγουμε λύσεις, ειδικά σε θέματα που θα διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και των δύο λαών και θα αυξήσουν την επικοινωνία. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, το πιο σημαντικό ζήτημα από αυτή την άποψη είναι τα νέα σημεία διέλευσης, κι αυτό το ζήτημα έχει επίσης αποκτήσει συμβολική αξία. Επομένως, η πρόοδος σε αυτό το θέμα είναι το σημείο που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο γι’ αυτή τη διαδικασία».

Τα 4 σημεία συμφωνίας

Ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε στα 4 σημεία στα οποία υπήρξε συμφωνία σήμερα λέγοντας ότι οι προτάσεις για τον προγραμματισμό θρησκευτικών λειτουργιών εκατέρωθεν και η υποεπιτροπή για το χαλούμι ήταν δικές του, κι έγιναν αποδεκτές.

Η δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής με την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, είπε, είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Ιούλιο στην Νέα Υόρκη επί θητείας Ερσίν Τατάρ και η υλοποίηση αυτής της απόφασης που έλαβαν από κοινού σήμερα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα γίνει στο πλαίσιο των Τεχνικών Επιτροπών.

Για τις θρησκευτικές λειτουργίες, ανέφερε ότι προβλήματα υπήρξαν και στο Χαλά Σουλτάν αλλά και σε τελετές για Ε/κ, Μαρωνίτες και Αρμένιους στην τ/κ πλευρά, λέγοντας πως για το Αμρενομονάστηρο (ΣΣ: ακυρώθηκε τελευταία στιγμή από το «υπεξ» η τελετή εκεί πριν λίγες ημέρες) «υπήρξαν παρεξηγήσεις» επειδή οι συνθήκες του κτιρίου δεν είναι καλές.

Είναι υπέρ των θρησκυτικών ελευθεριών, ανέφερε, και γι’ αυτό πρότεινε εξάμηνο προγραμματισμό θρησκευτικών τελετών εκατέρωθεν ώστε να συζητούνται έγκαιρα και εκ των προτέρων όποια ζητήματα υπάρχουν. Αυτό το θέμα, είπε, θα το συζητήσει και με το «υπεξ».

Για τον αφθώδη πυρετό ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι το πρόβλημα είναι πιο διαδεδομένο στο «νότο» ενώ στο «βορρά» «σε μεγάλο βαθμό διατηρούμε την κατάσταση υπό έλεγχο». Για τις δηλώσεις στην ε/κ πλευρά που ζητούν ό,τι εφαρμόζεται στις ελεύθερες περιοχές, να εφαρμοστεί και στις κατεχόμενες, ο Τ/κ ηγέτης είπε «όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες. Επομένως, δεν είναι πολύ δίκαιο να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι ισότιμα εκεί όπου δεν υπάρχουν ίσες συνθήκες. Ωστόσο, μια πιο συντονισμένη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία και την υποεπιτροπή για την κτηνοτροφία. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια συντονισμού».

Για το χαλούμι, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η δημιουργία υποεπιτροπής περιλαμβανόταν και στο πακέτο 10 σημείων που είχε καταθέσει προ μηνών, κι αυτή θα λειτουργεί υπό την Τεχνική Επιτροπή για θέματα οικονομίας και εμπορίου, «με επίκεντρο κυρίως το χαλούμι αλλά κι άλλα προϊόντα που επί του παρόντος εμπίπτουν στις κατηγορίες ΠΟΠ και ΠΓΕ, για να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

«Αυτά μπορεί να φαίνονται μικρά ζητήματα. Αλλά σίγουρα αναμένουμε ότι η αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών θα προσθέσει δυναμισμό στη διαδικασία».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι σε σχέση με το πακέτο 10 σημείων έχει επίσης σημειωθεί πρόοδος σε κάποια από αυτά και επανέλαβε ότι έχει αποσσυμφορηθεί η κίνηση στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου και ξεκινήσει η έκδοση αδειών κυκλοφορίας στο σημείο διέλευσης στη Ζώδια. Σύντομα δε αναμένει ότι το ίδιο θα γίνει και στο οδόφραγμα Δερύνειας.

Ανέφερε επίσης ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία για τον έλεγχο από την εταιρεία Bureau Veritas και αναμένεται να ξεκινήσει από τον προσεχή Ιούνιο.

Συμφωνίες με Ισραήλ

Ερωτηθείς για το τί επιδιώκει η ε/κ πλευρά με την συνεργασία της με το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και κληθείς να σχολιάσει την αγορά στην Τρόζενα από ισραηλινή εταιρεία μεγάλης έκτασης κι ακινήτων, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «όλοι μπορούν να δουν ότι αυτού του είδους οι κινήσεις που προκύπτουν ενώ προσπαθούμε να προχωρήσουμε, δεν συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία με κανέναν τρόπο. Για παράδειγμα, η αγορά ενός χωριού στο νότο από τους Ισραηλινούς είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τώρα. Γι' αυτό δεν έθεσα αυτά τα ζητήματα».

Συνεχίζουμε με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης εννοώντας το Κυπριακό και πρόσθεσε ότι πάντα έλεγε πως τέτοιες (στρατιωτικές) συμφωνίες είναι σημαντικές όχι μόνο για τους Ελληνοκύπριους αλλά και για τους Τουρκοκύπριους. Είναι γνωστό ότι δημιουργούν προβλήματα, συνέχισε, φέρνοντας παράδειγμα τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Αλλά όπως είπα, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

Απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία

Ο κ. Έρχιουρμαν ρωτήθηκε και για το θέμα της απαγόρευσης εισόδου στην Τουρκία σε Τ/κ και είπε ότι έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες και ο αριθμός των ατόμων των οποίων οι περιορισμοί έχουν αρθεί υπερβαίνει τα 15 κι αυτοί έχουν ενημερωθεί.

Για το ζήτημα αυτό, πρόσθεσε, συνεχίζει τις προσπάθειές του και το θέμα «πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία». Τώρα, ανέφερε, μπορεί εκ του αποτελέσματος να γίνει κατανοητό και το τί είχε συζητήσει στην Άγκυρα κατά τις επαφές του.