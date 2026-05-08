ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Το «στρίμωγμα» του Νικόλα και το εκλογικό «στοίχημα» του Φειδία που άναψε φωτιές - «Θυσιάζεις τις 130.000 της Ευρωβουλής;»

 08.05.2026 - 22:17
Νικόλας Παπαδόπουλος και Φειδίας Παναγιώτου διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο πλατό της εκπομπής «Omega Δημοκρατία», μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα άκρως ενδιαφέρον προεκλογικό θρίλερ.

​Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, δεν έχασε την ευκαιρία να βάλει στο στόχαστρο τον Ευρωβουλευτή, θέτοντας το ερώτημα που καίει: Θα αποχωριστεί ο Φειδίας το «χρυσό» συμβόλαιο των Βρυξελλών για την κυπριακή Βουλή; Ο κ. Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον συνομιλητή του με νούμερα, ρωτώντας τον ευθέως αν είναι έτοιμος να θυσιάσει τις 130.000 ευρώ ετησίως του Ευρωκοινοβουλίου για τις 50.000 ευρώ του Κύπριου βουλευτή, ή αν τελικά οι «θυσίες» για τους πολίτες σταματούν εκεί που αρχίζει το πορτοφόλι.

​Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου έριξε το μπαλάκι στους ψηφοφόρους, δηλώνοντας πως η επιστροφή του στα πάτρια εδάφη έχει «τιμή μονάδας» το 10%. Όπως εξήγησε, αν η «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» καταφέρει να σπάσει το φράγμα του 10% στις βουλευτικές, τότε ο ίδιος θα εγκαταλείψει την έδρα του στην Ευρωβουλή για να ηγηθεί της κοινοβουλευτικής του ομάδας στη Λευκωσία και να δυναμώσει την παρουσία του εντός Κύπρου.

​Η συζήτηση πήρε φωτιά όταν ο Φειδίας, παίζοντας το χαρτί του «νέου αίματος», υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους αρχηγούς κομμάτων πως παρά την απειρία του στην εγχώρια πολιτική, είναι ο μόνος στο πάνελ που γνωρίζει από πρώτο χέρι πώς παίζεται το παιχνίδι στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρώπης. Κάλεσε τους παραδοσιακούς ηγέτες να αφήσουν πίσω τους τις «δεξιές και αριστερές» κόντρες του παρελθόντος που χρησιμεύουν μόνο για να «δικαιολογούν την ύπαρξη τους» στα τηλεοπτικά παράθυρα.

