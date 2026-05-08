«Σφαγή» στον αέρα: Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για τη διαφθορά – Μετωπική με Αννίτα, Στεφάνου και Νικόλα

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για συγκάλυψη σκανδάλων, εισπράττοντας οργισμένες απαντήσεις από τους Αννίτα Δημητρίου, Στέφανο Στεφάνου και Νικόλα Παπαδόπουλο.

​Αννίτα Δημητρίου: «Στήσατε καριέρες πάνω στη λάσπη»

​Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας τον πρώην Γενικό Ελεγκτή για προσπάθεια οικοδόμησης πολιτικής καριέρας μέσω της λάσπης και της ισοπέδωσης. Η κυρία Δημητρίου έκανε λόγο για ατεκμηρίωτες καταγγελίες που πλήττουν τους θεσμούς, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ δεν δέχεται μαθήματα ηθικής από όσους στήνουν «λαϊκά δικαστήρια» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σήκωσε το γάντι, προκαλώντας την να υποδείξει έστω και ένα σημείο των εκθέσεων του που αποδείχθηκε λανθασμένο, ενώ υπενθύμισε τα πορίσματα για τον Συνεργατισμό και τα «χρυσά διαβατήρια».

​Στέφανος Στεφάνου: «Δεν υπάρχουν αλάθητοι Μεσσίες»

​Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος απέρριψε το αφήγημα του «αλάθητου Μεσσία» που προτάσσει ο κύριος Μιχαηλίδης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ έφερε στο προσκήνιο την υπόθεση της Cyprus Airways, καταλογίζοντας στον πρώην Ελεγκτή επιλεκτική ευαισθησία και συγκάλυψη ευθυνών του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η απάντηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ήταν ακαριαία, κάνοντας λόγο για διαφθορά που «εκτρέφεται στα κομματικά φυτώρια» και υπενθυμίζοντας στον κύριο Στεφάνου τις καταδίκες στελεχών του ΑΚΕΛ για το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς, σε μια προσπάθεια να αποδομήσει το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς.

​Νικόλας Παπαδόπουλος: Πυρά για «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

​Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με την εμπλοκή του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του ίδιου του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε σε διαρροές προσωπικών μηνυμάτων, κατηγορώντας τον για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην κριτική που ασκεί. Ο κύριος Μιχαηλίδης ανταπέδωσε τα πυρά, κατηγορώντας το ΔΗΚΟ ότι «κάνει την πάπια» σε καταγγελίες που αφορούν δικούς του υποψηφίους.