Απίστευτο σκηνικό στο Ηράκλειο Κρήτης: Βρήκε την πρώην του σε καφετέρια και την ξυλοκόπησε – Σκληρό βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην σύντροφός της φέρεται να την είχε ακολουθήσει πριν της επιτεθεί. Η νεαρή γυναίκα άρχισε να φωνάζει, με τις κραυγές της να ακούγονται μέχρι τον δρόμο.

Ο άνδρας την άρπαξε από το σβέρκο και της τραβούσε με βία τα μαλλιά, μέχρι που την έριξε στο έδαφος. Η κοπέλα προσπάθησε να αντισταθεί και καλούσε σε βοήθεια, γεγονός που φαίνεται πως ανάγκασε τον δράστη να την αφήσει και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού κάλεσαν αμέσως την Αστυνομία στο «100», ενώ ο άνδρας είχε ήδη τραπεί σε φυγή.

Ωστόσο ένας αστυνομικός που μετά το συμβάν βρέθηκε στην καφετέρια, τον βρήκε στο δρόμο λίγο αργότερα, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε.