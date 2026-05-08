Χριστοδουλίδης: Από το γυμναστήριο στις 6 το πρωί… μέχρι τα €25.000 για αθλητές

Σε χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση, για τα 20χρονα του θεσμού των Αθλητικών Σχολείων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προσεγγίζει τον θεσμό ως «ιδιαίτερα υψηλής σημασίας», σημειώνοντας ότι τα αθλητικά σχολεία, μέσα από τον συνδυασμό ακαδημαϊκής και προπονητικής υποστήριξης, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αθλητικής παιδείας στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αισθάνθηκε «πραγματική συγκίνηση» αντικρίζοντας τους νέους αθλητές και αθλήτριες της Κύπρου, σημειώνοντας ότι γνωρίζει προσωπικά τις απαιτήσεις, τις θυσίες και την πειθαρχία που προϋποθέτει η αθλητική ενασχόληση.

«Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την υψηλή προσπάθεια που προϋποθέτει η αθλητική ενασχόληση, το γόνιμο πείσμα, την υπέρβαση δυνάμεων και τις θυσίες που απαιτούνται για την επίτευξη των αθλητικών στόχων», είπε, προσθέτοντας ότι πολλές φορές τις ίδιες θυσίες καλούνται να κάνουν και οι οικογένειες των παιδιών», είπε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη δική του σχέση με τον αθλητισμό, λέγοντας ότι υπήρξε αθλητής των 100 μέτρων, ποδοσφαιριστής στον ΑΠΟΠ Πάφου και ακολούθως ασχολήθηκε με την καλαθόσφαιρα μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Ελλάδα το 1987.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα διατηρεί ενεργή σχέση με τον αθλητισμό, αποκαλύπτοντας ότι καθημερινά πηγαίνει γυμναστήριο στις 6 το πρωί, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στο απαιτητικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος σημείωσε, επίσης ότι δύο από τις τέσσερις κόρες του ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό, με τη μία να είναι αθλήτρια στο ΓΣΠ και την άλλη να αγωνίζεται στην καλαθόσφαιρα με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου.

Απευθυνόμενος στους μαθητές, ανέφερε ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση χαρακτήρα, πειθαρχίας και σωστής διαχείρισης χρόνου.

«Έχουν πολύ πιο καλό πρόγραμμα, ξέρουν πότε θα διαβάσουν, είναι μακριά από τα ηλεκτρονικά παιγνίδια, είναι πολύ πειθαρχημένες σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι νέοι», είπε, αναφερόμενος στις κόρες του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση δεν έμεινε στις εξαγγελίες, αλλά προχώρησε ήδη σε αύξηση των Αθλητικών Σχολείων και συνεχή ενίσχυση των υποδομών τους.

Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί για τη δημιουργία πολυπροπονητηρίων σε όλες τις πόλεις, την αναβάθμιση ιστορικών σταδίων σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), καθώς και την ανέγερση νέου αθλητικού Γυμνασίου στο Παραλίμνι.

Αναφέρθηκε ακόμα στα εγκαίνια, τον περασμένο Μάρτιο, του γυμναστηρίου του Αθλητικού Λυκείου Βεργίνας, το οποίο χαρακτήρισε ως το πρώτο μιας σειράς αντίστοιχων έργων, που θα υλοποιηθούν παγκύπρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη θεσμοθέτηση των Αθλητικών Σχολείων, σημειώνοντας ότι κατά τη φετινή χρονιά προχώρησαν όλες οι διαδικασίες για τη δημιουργία σύγχρονου και σαφούς πλαισίου λειτουργίας μέσω νέων κανονισμών.

Επιπλέον, είπε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ήδη την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμών λειτουργίας τόσο των αθλητικών όσο και των μουσικών σχολείων, σημειώνοντας ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι η συνδιαμόρφωση ενός πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών, ενώ σημείωσε ότι υιοθετούνται σαφή κριτήρια εισδοχής και διαδικασίες αξιολόγησης με βάση διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει την αρτιότερη σύνδεση αθλητισμού και εκπαίδευσης, ώστε η αθλητική ενασχόληση να μην αποτελεί εμπόδιο για τις ακαδημαϊκές φιλοδοξίες των μαθητών.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πολιτική στήριξης των αθλητών από το κράτος και τον ΚΟΑ, υπενθυμίζοντας ότι μία από τις πρώτες αποφάσεις της Κυβέρνησης ήταν η επένδυση πέραν των €15 εκατ. στο στάδιο της Λεμεσού, για σκοπούς διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον Κύπριο Ολυμπιονίκη Μάριο Γεωργίου, περιγράφοντας συνομιλία που είχε μαζί του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Όπως είπε, ο αθλητής, παρότι είχε εξασφαλίσει πρόκριση στον τελικό, εξέφραζε ανησυχία για το κατά πόσον θα εξασφάλιζε επαγγελματική αποκατάσταση μέσω των προγραμμάτων του ΚΟΑ.

Ανέφερε ότι μετά από εκείνη τη συζήτηση λήφθηκε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, ώστε κάθε Κύπριος αθλητής που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες να εντάσσεται αυτόματα στο πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά φορέα παιδείας και πολιτισμού για τον Ελληνισμό, υπογραμμίζοντας ότι οι νέοι αθλητές αποτελούν «τα υγιή πρότυπα που έχει ανάγκη η Κύπρος μας».

«Ο αθλητισμός στην Κύπρο πιστεύω έχει τεράστιες προοπτικές», είπε, καλώντας τους νέους να παραμείνουν προσηλωμένοι στις αξίες της αριστείας, της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Σύντομους χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν η Διευθύντρια του Λυκείου Κύκκου Β’ Μαριάννα Παναγιώτου Στυλιανού, ο Υπεύθυνος Συντονιστής του Αθλητικού Σχολείου, Ρένος Πιττάλη και ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού, Zeljko Tanascovic.