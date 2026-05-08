Φρίκη με την δολοφονία 19χρονης: Βρέθηκε δεμένη στο κρεβάτι έχοντας υποστεί άγρια βασανιστήρια

Ο 24χρονος σύντροφος της κοπέλας συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο και βιασμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Αστυνομικοί κλήθηκαν σε κατοικία στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας την Παρασκευή 1 Μαΐου και βρήκαν τη 19χρονη Ιζαμπέλα Αλεξάντρια Στρόουπ χωρίς τις αισθήσεις της, σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος Charlotte-Mecklenburg. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που επικαλούνται τα WBTV, WCNC και The Charlotte Observer, η αστυνομία ανέφερε πως ο 24χρονος Τόμαζ Κένον Χάμιλτον, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ο σύντροφος της Στρόουπ, κάλεσε το 911 νωρίς εκείνο το πρωί για να αναφέρει ότι η νεαρή «δεν ανέπνεε».

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η Στρόουπ βρέθηκε νεκρή πάνω σε κρεβάτι, όπου φέρεται να ήταν δεμένη. Ο Χάμιλτον allegedly είπε στους ερευνητές ότι οι δυο τους έκαναν σεξ όταν πίστεψε πως εκείνη υπέστη καρδιακή προσβολή.

Αργότερα, ο θάνατος της νεαρής χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Μεκλένμπουργκ, το οποίο διαπίστωσε επίσης ότι είχε δεχθεί μαχαιριές και έφερε πολλαπλά σπασμένα οστά, σύμφωνα με την κατάθεση.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Στρόουπ υπέστη βασανιστήρια για μήνες και δεν ήταν σε θέση να συναινέσει σε σεξουαλική επαφή, όπως αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση.

Οι αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ αυτών ένα ματωμένο μαχαίρι, ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, ένα σπαθί και άλλα αντικείμενα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Χάμιλτον συνελήφθη την Τρίτη 5 Μαΐου και κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού και βιασμό σε σχέση με την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν έχει δηλώσει αθώος ή αν έχει προσλάβει δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει δημόσια.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr