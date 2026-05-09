Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

Όπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα αναχωρήσει σήμερα το μεσημέρι για την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου, θα μεταβεί το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας κα Μάγια Σάντου, με την οποία στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Ακολούθως, οι δύο Πρόεδροι θα παρακαθήσουν σε δείπνο.

Προτού αναχωρήσει από το Κισινάου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί με τη Μολδαβή ομόλογό του στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, πριν την έναρξη της οποίας οι δύο Πρόεδροι θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα συνοδεύεται από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο αργά απόψε.