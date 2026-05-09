Άλλο ένα κατάστημα των υπεραγορών Παπαντωνίου βάζει τα χρώματα του Σκλαβενίτη - Πόσα «παίρνουν σειρά» - Δείτε φωτογραφία

Το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην Καθολική της Λεμεσού, επί της οδού Αχαιών 4, λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένο.

Το ανανεωμένο κατάστημα, με εκθεσιακούς χώρους 790 τ.μ., διαθέτει μεταξύ άλλων: κρεοπωλείο, φρουταρία, έτοιμα φαγητά, αρτοπωλείο και τμήμα τυριών & αλλαντικών. Επιπλέον, έχει 7 ταμεία και 55 θέσεις στάθμευσης.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά πέντε από τις εννέα υπεραγορές Παπαντωνίου έχουν μέχρι στιγμής ανακαινιστεί και ενσωματωθεί πλήρως στο δίκτυο καταστημάτων της Σκλαβενίτης Κύπρου, αποκτώντας πλήρως ανανεωμένη εικόνα στα πρότυπα των καταστημάτων της εν λόγω αλυσίδας.

Με το deal εξαγοράς των Υπεραγορών Παπαντωνίου, το οποίο επισφραγίστηκε τον Νοέμβριο του 2024, η Σκλαβενίτης Κύπρου πρόσθεσε στο δίκτυο των καταστημάτων που ήδη διέθετε ακόμη εννέα, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται συνολικά στα 27 παγκύπρια, εκ των οποίων εννέα στη Λευκωσία, οκτώ στη Λεμεσό, επτά στην Πάφο, δύο στη Λάρνακα και ένα στο Παραλίμνι.

Η υλοποίηση του πλάνου πλήρους ένταξης των υπεραγορών Παπαντωνίου στο δίκτυο καταστημάτων των υπεραγορών Σκλαβενίτης προχωρά εντατικά.

Πηγή: inbusinessnews