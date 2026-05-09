Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠρόεδρος Χριστοδουλίδης για Fitch: Αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Fitch: Αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας

 09.05.2026 - 08:09
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Fitch: Αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Fitch στο Α-, με θετική προοπτική, αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας, έγραψε στο X ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

Η σημασία της απόφασης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μέσα στο σημερινό ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει οικονομίες, αγορές και κοινωνίες. Αποδεικνύει ότι η σοβαρότητα, η συνέπεια και οι υπεύθυνες πολιτικές φέρνουν αποτελέσματα.

Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας μας λειτουργεί ως ασπίδα για την οικονομία, ως δύναμη στήριξης για τις επιχειρήσεις και ως προϋπόθεση για μια κοινωνική πολιτική που επιστρέφει χειροπιαστό όφελος στους πολίτες.

Με συγκεκριμένο σχέδιο, δημοσιονομική υπευθυνότητα και προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, πάντα στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου που είναι ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, συνεχίζουμε να μετατρέπουμε την οικονομική σταθερότητα σε κοινωνική ασφάλεια, αναπτυξιακή προοπτική και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για την πατρίδα μας.

Πάνω από όλα, η Κύπρος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Μαΐου - Δύο ονόματα, το ένα με πολλές παραλλαγές
Μητριά από την κόλαση στις ΗΠΑ: Κακοποιούσε την 14χρονη αυτιστική κόρη της για χρόνια, την άφηνε χωρίς φαγητό και νερό
Συμβουλές για να μυρίζει όμορφα ο σκύλος σας
Καιρός: Βάζουμε τα «κοντά» μας και φεύγουμε για παραλία – Κάπου θα φυσάει πολύ – Πότε επιστρέφει η σκόνη
«Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ: Απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πως θα πάει

 09.05.2026 - 07:58
Επόμενο άρθρο

Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»

 09.05.2026 - 08:17

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Fitch: Αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Fitch: Αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας

  •  09.05.2026 - 08:09
Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις εξελίξεις που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο

Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις εξελίξεις που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 07:26
Υφ. Τουρισμού στο «Τ»: «Μεταδώσαμε θετικά μηνύματα για την χώρα μας σε όλη την Ευρώπη» - Το μεγάλο «crash test» με influencers και διεθνή media

Υφ. Τουρισμού στο «Τ»: «Μεταδώσαμε θετικά μηνύματα για την χώρα μας σε όλη την Ευρώπη» - Το μεγάλο «crash test» με influencers και διεθνή media

  •  09.05.2026 - 07:27
Τραμπ: Απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πως θα πάει

Τραμπ: Απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πως θα πάει

  •  09.05.2026 - 07:58
Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»

Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»

  •  09.05.2026 - 08:17
Κλείνει τον κύκλο της μετά από 9 χρόνια αγαπημένη ταβέρνα - Κάτι άλλο έρχεται στη θέση της

Κλείνει τον κύκλο της μετά από 9 χρόνια αγαπημένη ταβέρνα - Κάτι άλλο έρχεται στη θέση της

  •  09.05.2026 - 08:23
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Μαΐου - Δύο ονόματα, το ένα με πολλές παραλλαγές

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Μαΐου - Δύο ονόματα, το ένα με πολλές παραλλαγές

  •  09.05.2026 - 07:20
Υπάρχουν τελικά εξωγήινοι; Τρεις αναφορές για θεάσεις UFO στην Ελλάδα στα έγγραφα του αμερικανικού Πενταγώνου - Οι ημερομηνίες των καταγραφών, τι είδαν

Υπάρχουν τελικά εξωγήινοι; Τρεις αναφορές για θεάσεις UFO στην Ελλάδα στα έγγραφα του αμερικανικού Πενταγώνου - Οι ημερομηνίες των καταγραφών, τι είδαν

  •  09.05.2026 - 08:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα