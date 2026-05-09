Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Fitch: Αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας

Η σημασία της απόφασης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μέσα στο σημερινό ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει οικονομίες, αγορές και κοινωνίες. Αποδεικνύει ότι η σοβαρότητα, η συνέπεια και οι υπεύθυνες πολιτικές φέρνουν αποτελέσματα.

Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας μας λειτουργεί ως ασπίδα για την οικονομία, ως δύναμη στήριξης για τις επιχειρήσεις και ως προϋπόθεση για μια κοινωνική πολιτική που επιστρέφει χειροπιαστό όφελος στους πολίτες.

Με συγκεκριμένο σχέδιο, δημοσιονομική υπευθυνότητα και προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, πάντα στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου που είναι ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, συνεχίζουμε να μετατρέπουμε την οικονομική σταθερότητα σε κοινωνική ασφάλεια, αναπτυξιακή προοπτική και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για την πατρίδα μας.

Πάνω από όλα, η Κύπρος.