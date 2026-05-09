Τραμπ: Απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πως θα πάει

«Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Αν και οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται να καθυστερούν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει την επιχείρηση «Ελευθερία». Η επιχείρηση αυτή, η οποία είχε ως στόχο να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, είχε ανασταλεί πριν από λίγες μέρες.

REPORTER: Do you think Iran is intentionally slow rolling the process?@POTUS: "We'll find out soon enough." pic.twitter.com/j1y0L7cijS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026

«Νομίζω ότι το "Σχέδιο Ελευθερία" είναι καλό, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε. Ίσως επιστρέψουμε στην επιχείρηση αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω», δήλωσε ο Τραμπ κατά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο.

Παρά την αρχική αναστάτωση, ο πρόεδρος Τραμπ διέκοψε ξαφνικά την επιχείρηση την Τρίτη, δηλώνοντας στο Truth Social ότι υπήρξε «μεγάλη πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που έχει παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Ανέφερε επίσης ότι η αναστολή θα διαρκέσει «για μικρό χρονικό διάστημα, για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί».

Ωστόσο, καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, και οι ΗΠΑ περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν.