Ημέρα της Ευρώπης: Εορτασμοί και στην Κύπρο για τα 76 χρόνια από την Διακήρυξη Σουμάν

Στο πλαίσιο των σημερινών εορτασμών, θεσμικά όργανα της Ένωσης θα ανοίξουν τις πύλες τους στους επισκέπτες, προσφέροντας εκπαιδευτικές δράσεις και ενημέρωση, αναφορικά με το έργο τους.

Σε όλα τα κράτη μέλη - περιλαμβανομένης και της προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυπριακής Δημοκρατίας - λαμβάνουν χώρα εορταστικές εκδηλώσεις.

Στις 10:30 το πρωί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση: "Η νεολαία στην καρδιά μιας αυτόνομης Ένωσης", που θα λάβει χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας από το ΡΙΚ 1.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, θα δώσει το παρών της - μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή - στην επίσημη έπαρση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προαύλιο του παλαιού δημαρχείου Λευκωσίας, στον προμαχώνα Νταβίλα.

Στις 5 το απόγευμα, η περιοχή των Φοινικούδων στην Λάρνακα, θα μετατραπεί σ' ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό Χωριό, με μουσική, πολιτισμό, διαδραστικές εμπειρίες και έντονο ευρωπαϊκό χρώμα.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα, πέρα από την διασκέδαση, να ενημερωθούν - μεταξύ άλλων - για τα διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχουν, αυτή τη στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

