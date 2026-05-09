Στις 12 οι συλλήψεις το βράδυ της Παρασκευής - Θετικοί σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ οδηγοί - Κατακρατήθηκαν οχήματα

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 12 προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, κλοπές, πρόκληση ανησυχίας και ναρκωτικά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 493 οχήματα και ελέγχθηκαν 715 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 44 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν εφτά καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 186 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 50 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 162 έλεγχοι αλκοόλης, με οκτώ θετικά αποτελέσματα, καθώς και εννέα προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με τρία θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.