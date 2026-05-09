Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτις 12 οι συλλήψεις το βράδυ της Παρασκευής - Θετικοί σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ οδηγοί - Κατακρατήθηκαν οχήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στις 12 οι συλλήψεις το βράδυ της Παρασκευής - Θετικοί σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ οδηγοί - Κατακρατήθηκαν οχήματα

 09.05.2026 - 09:01
Στις 12 οι συλλήψεις το βράδυ της Παρασκευής - Θετικοί σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ οδηγοί - Κατακρατήθηκαν οχήματα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 12 προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, κλοπές, πρόκληση ανησυχίας και ναρκωτικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 493 οχήματα και ελέγχθηκαν 715 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 44 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν εφτά καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 186 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 50 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 162 έλεγχοι αλκοόλης, με οκτώ θετικά αποτελέσματα, καθώς και εννέα προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με τρία θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Μαΐου - Δύο ονόματα, το ένα με πολλές παραλλαγές
Μητριά από την κόλαση στις ΗΠΑ: Κακοποιούσε την 14χρονη αυτιστική κόρη της για χρόνια, την άφηνε χωρίς φαγητό και νερό
Συμβουλές για να μυρίζει όμορφα ο σκύλος σας
Καιρός: Βάζουμε τα «κοντά» μας και φεύγουμε για παραλία – Κάπου θα φυσάει πολύ – Πότε επιστρέφει η σκόνη
«Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

 09.05.2026 - 08:53
Επόμενο άρθρο

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

 09.05.2026 - 09:12
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Μολδαβίας, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας στην ΕΕ, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, κατά τη σημερινή, πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

  •  09.05.2026 - 08:53
Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις εξελίξεις που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο

Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις εξελίξεις που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 07:26
Υφ. Τουρισμού στο «Τ»: «Μεταδώσαμε θετικά μηνύματα για την χώρα μας σε όλη την Ευρώπη» - Το μεγάλο «crash test» με influencers και διεθνή media

Υφ. Τουρισμού στο «Τ»: «Μεταδώσαμε θετικά μηνύματα για την χώρα μας σε όλη την Ευρώπη» - Το μεγάλο «crash test» με influencers και διεθνή media

  •  09.05.2026 - 07:27
«Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

«Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

  •  09.05.2026 - 07:33
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

  •  09.05.2026 - 09:12
Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»

Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»

  •  09.05.2026 - 08:17
Κλείνει τον κύκλο της μετά από 9 χρόνια αγαπημένη ταβέρνα - Κάτι άλλο έρχεται στη θέση της

Κλείνει τον κύκλο της μετά από 9 χρόνια αγαπημένη ταβέρνα - Κάτι άλλο έρχεται στη θέση της

  •  09.05.2026 - 08:23
Ανόρθωση: Συγκίνησε ο Ευαγόρας Χαραλάμπους - Η αφιέρωση στον πρόπαππου του, Παναγιώτη Γεράνη - Δείτε βίντεο

Ανόρθωση: Συγκίνησε ο Ευαγόρας Χαραλάμπους - Η αφιέρωση στον πρόπαππου του, Παναγιώτη Γεράνη - Δείτε βίντεο

  •  09.05.2026 - 09:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα