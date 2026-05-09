Βαθιά θλίψη στον Δήμο Λάρνακας και τη Νέα Σαλαμίνα για τον χαμό του Ηρακλή Τσούκκα - Πότε θα γίνει η κηδεία του

 09.05.2026 - 09:30
Ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο του Ηράκλη Τσούκκα από την Έγκωμη Αμμοχώστου, ο οποίος απεβίωσε στις 8 Μαΐου 2026, σε ηλικία 83 ετών.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την τοπική κοινωνία της Λάρνακας ως Δημοτικός Σύμβουλος, τόσο κατά τη διάρκεια της Δημαρχίας του Γεώργιου Λυκούργου όσο και στην περίοδο 2001–2006 υπό τη Δημαρχία του Ανδρέα Μωυσέως, οπότε και διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων.

Η ευγένεια του χαρακτήρα του, η ακεραιότητα, το ήθος και η ανιδιοτελής προσφορά του προς την κοινωνία θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.

Η Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Ηράκλη Τσούκκα.

Ο Ηράκλης Τσούκκας, από την Έγκωμη Αμμοχώστου, υπήρξε ένας άνθρωπος με σημαντική προσφορά προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τα κοινά, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από τη συμμετοχή του σε κοινωνικούς αγώνες και δράσεις προσφοράς.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, στον συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ολόκληρη η οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Μολδαβίας, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας στην ΕΕ, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, κατά τη σημερινή, πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία.

