Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα
Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Μολδαβίας, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας στην ΕΕ, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, κατά τη σημερινή, πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία.