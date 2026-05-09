Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, το εν λόγω όχημα, ιδιοκτησία 49χρονου, το οποίο χρησιμοποιείται από 48χρονη, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα ιδιοκτησία 23χρονης.

Στο δεύτερο όχημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Επίσης, από τη φωτιά, προκλήθηκαν ζημιές στις πόρτες και στα παράθυρα της οικίας του 49χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Π.Υ. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Εκ πρώτης όψεως, πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.