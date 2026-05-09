Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΌχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

 09.05.2026 - 09:12
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

Γύρω στις 4π.μ. σήμερα, λήφθηκε πληροφορία στις Αρχές για φωτιά σε αυτοκίνητο στο χωριό Μάμμαρι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στις 12 οι συλλήψεις το βράδυ της Παρασκευής - Θετικοί σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ οδηγοί - Κατακρατήθηκαν οχήματα

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, το εν λόγω όχημα, ιδιοκτησία 49χρονου, το οποίο χρησιμοποιείται από 48χρονη, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα ιδιοκτησία 23χρονης.

Στο δεύτερο όχημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Επίσης, από τη φωτιά, προκλήθηκαν ζημιές στις πόρτες και στα παράθυρα της οικίας του 49χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Π.Υ. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Εκ πρώτης όψεως, πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Μαΐου - Δύο ονόματα, το ένα με πολλές παραλλαγές
Μητριά από την κόλαση στις ΗΠΑ: Κακοποιούσε την 14χρονη αυτιστική κόρη της για χρόνια, την άφηνε χωρίς φαγητό και νερό
Συμβουλές για να μυρίζει όμορφα ο σκύλος σας
Καιρός: Βάζουμε τα «κοντά» μας και φεύγουμε για παραλία – Κάπου θα φυσάει πολύ – Πότε επιστρέφει η σκόνη
«Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στις 12 οι συλλήψεις το βράδυ της Παρασκευής - Θετικοί σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ οδηγοί - Κατακρατήθηκαν οχήματα

 09.05.2026 - 09:01
Επόμενο άρθρο

Ανόρθωση: Συγκίνησε ο Ευαγόρας Χαραλάμπους - Η αφιέρωση στον πρόπαππου του, Παναγιώτη Γεράνη - Δείτε βίντεο

 09.05.2026 - 09:23
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Μολδαβίας, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας στην ΕΕ, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, κατά τη σημερινή, πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στη Μολδαβία - Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στη χώρα

  •  09.05.2026 - 08:53
Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις εξελίξεις που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο

Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις εξελίξεις που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 07:26
Υφ. Τουρισμού στο «Τ»: «Μεταδώσαμε θετικά μηνύματα για την χώρα μας σε όλη την Ευρώπη» - Το μεγάλο «crash test» με influencers και διεθνή media

Υφ. Τουρισμού στο «Τ»: «Μεταδώσαμε θετικά μηνύματα για την χώρα μας σε όλη την Ευρώπη» - Το μεγάλο «crash test» με influencers και διεθνή media

  •  09.05.2026 - 07:27
«Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

«Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

  •  09.05.2026 - 07:33
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές

  •  09.05.2026 - 09:12
Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»

Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»

  •  09.05.2026 - 08:17
Κλείνει τον κύκλο της μετά από 9 χρόνια αγαπημένη ταβέρνα - Κάτι άλλο έρχεται στη θέση της

Κλείνει τον κύκλο της μετά από 9 χρόνια αγαπημένη ταβέρνα - Κάτι άλλο έρχεται στη θέση της

  •  09.05.2026 - 08:23
Ανόρθωση: Συγκίνησε ο Ευαγόρας Χαραλάμπους - Η αφιέρωση στον πρόπαππου του, Παναγιώτη Γεράνη - Δείτε βίντεο

Ανόρθωση: Συγκίνησε ο Ευαγόρας Χαραλάμπους - Η αφιέρωση στον πρόπαππου του, Παναγιώτη Γεράνη - Δείτε βίντεο

  •  09.05.2026 - 09:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα