«Fitch»: Παραμένει στο A- η αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - Θετική η προοπτική της Οικονομίας εν μέσω πολέμων

Η εξέλιξη κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική, λαμβάνοντας υπόψη το παρών ιδιαίτερα δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται η κυπριακή οικονομία να λειτουργήσει, καθώς υποδηλώνει πως παρά την μεταβολή των διεθνών περιστάσεων οι προοπτικές της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένουν θετικές.

Η αξιολόγηση αυτή σύμφωνα με τους «Fitch» βασίστηκε κυρίως:

α. Στη θέση πως οι επιπτώσεις του πολέμου μεσοπρόθεσμα δεν θα επηρεάσουν δραματικά τη θετική της πορεία. Η θέση αυτή βασίζεται στη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και τα πολύ καλά θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.

β. Παρά το γεγονός πως η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί θα παραμείνει σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, πάνω από 2%.

γ. Η διαφοροποίηση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια θα βοηθήσει στην αύξηση της ανθεκτικότητας κατά περιόδους κρίσης.

δ. Η πολύ καλή δημοσιονομική πορεία του κράτους (δημοσιονομικό πλεόνασμα 3.4% το 2025, το ψηλότερο στην Ε.Ε.), η οποία είναι καλύτερη άλλων χωρών με ανάλογη αξιολόγηση και η οποία φαίνεται πως θα συνεχιστεί πάρα την αναμενόμενη μείωση του πλεονάσματος λόγω της διεθνούς κατάστασης.

ε. Στη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους κατά την περίοδο 2022-2025 και το γεγονός πως η μείωση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί κατά την περίοδο 2026-2027, όπου αναμένεται να οδηγήσει το δημόσιο χρέος κοντά στο 45%, ποσοστό που συγκρίνεται θετικά με άλλες χώρες με ανάλογη αξιολόγηση.

στ. Στη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα.

ζ. Στην αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και πιθανές αυξητικές τάσεις στους μισθούς.

η. Στην επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως συνέπεια του πολέμου

Παρά το γεγονός πως υπάρχουν θετικοί και αρνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία αυτή την περίοδο, ο οίκος «Fitch» θεωρεί πως οι αρνητικές εξελίξεις δεν είναι επαρκείς για να ανατρέψουν τη θετική εικόνα της κυπριακής οικονομίας.

Ως κύριους παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της αξιολόγησης της Δημοκρατίας είτε θετικά είτε αρνητικά οι «Fitch» θεωρούν:

α. Την πορεία των δημόσιων οικονομικών, και τις

β. Εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών.

Εν κατακλείδι ο οίκος Fitch διατηρεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην επενδυτική βαθμίδα και σε ψηλό επίπεδο αξιολόγησης με πιθανότητες περεταίρω αναβαθμίσεων παρά το δύσκολο και αρνητικό περιβάλλον, καθώς θεωρεί πως η πολύ καλή οικονομική πορεία των τελευταίων χρόνων και τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας είναι επαρκώς ισχυρά για να ανταπεξέλθει επιτυχώς τις παρούσες διεθνείς αναταράξεις και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία όταν αυτές υποχωρήσουν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια συνετή δημοσιονομική και μακροοικονομική πολιτική, όπως αυτήν των τελευταίων χρόνων, που δίνει την ευχέρεια στο κράτος να διατηρεί αρκετά εργαλεία για να διαχειριστεί διεθνείς κρίσεις και να εφαρμόζει πολίτικες για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και κοινωνικά ευαίσθητες πολιτικές που στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων και ασθενέστερων τάξεων.

Γραπτή Δήλωση Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού

Επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Fitch»

Σε ένα διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που βιώνει συνθήκες αστάθειας από τους σε εξέλιξη πολέμους και με δεδομένους τους δυνητικούς κινδύνους που δημιουργούνται για τη διεθνή οικονομία με σοβαρό αντίκτυπο και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Κύπρου, είναι πραγματικά ιδιαίτερα ευχάριστο για τη μικρή και ανοικτή οικονομία της Κύπρου, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης όπως ο Οίκος «Fitch» να πιστοποιούν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και να διατηρούν το αξιόχρεο της σε επενδυτική βαθμίδα διατηρώντας αναλλοίωτη την προοπτική της.

Η έκθεση του Οίκου «Fitch» που διατηρεί την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα Α- με θετική προοπτική, αποτελεί ακόμα μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ορθολογικής οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η οποία διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνεχή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Χαιρετίζω, λοιπόν, με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έκθεση των «Fitch», η οποία έρχεται ως συνέχεια πολλών θετικών αξιολογήσεων της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους τα τελευταία χρόνια και διαβεβαιώνω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια την οικονομική της πολιτική που βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη μείωση του Δημόσιου Χρέους και σε μια ισόρροπη αναπτυξιακή πολιτική που στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα για τις επενδύσεις, καθιστώντας την κυπριακή οικονομία ανθεκτική στη διαχείριση κρίσεων προσφέροντας τα εργαλεία ώστε η κυβέρνηση να εφαρμόζει στοχευμένες κοινωνικές πολίτικες που στηρίζουν τους πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές τάξεις.