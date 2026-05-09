Υφ. Τουρισμού στο «Τ»: «Μεταδώσαμε θετικά μηνύματα για την χώρα μας σε όλη την Ευρώπη» - Το μεγάλο «crash test» με influencers και διεθνή media

Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline, αναλύει το παρασκήνιο της μεγάλης εκστρατείας «επανασύστασης» του νησιού στις διεθνείς αγορές, αποκαλύπτοντας πώς η χώρα μας επικοινωνεί το μήνυμα της ασφάλειας και της σταθερότητας σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Με την κάθοδο 26 δημοσιογράφων από 8 χώρες, τη φιλοξενία influencers, travel writers και πέραν των 30 travel agents, το Υφυπουργείο επιδιώκει να μεταφέρει την πραγματική εικόνα ενός πανέμορφου και ασφαλούς προορισμού. Ο κ. Κουμής ξεκαθαρίζει τη γεωγραφική θέση της Κύπρου στον χάρτη των εντάσεων, αναλύει την ανάκαμψη των κρατήσεων και το φαινόμενο των «last minute bookings», ενώ δίνει το στίγμα για την επόμενη μέρα με επίκεντρο την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2035 και τον στόχο για έναν προορισμό που θα υποδέχεται επισκέπτες 12 μήνες τον χρόνο.

Η γεωπολιτική κρίση και το branding της ασφάλειας

Πώς διαχειρίζεται το Υφυπουργείο την αντίληψη των ξένων τουριστών ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται μακριά από την περιοχή της γεωπολιτικής έντασης. Υπάρχουν συγκεκριμένες καμπάνιες που τονίζουν την ασφάλεια του νησιού;

Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι ούτε πλησίον της συγκεκριμένης περιοχής είμαστε, αλλά ούτε και θεωρούμαστε χώρα που ανήκει στο γεωγραφικό πλαίσιο της Μέσης Ανατολής.

Υπάρχει μία σχέση γειτονίας, και μάλιστα καλής γειτονίας με πάρα πολλές χώρες. Η χώρα μας, όπως δήλωσε και ο ΠτΔ, ποτέ δεν ήταν μέρος του προβλήματος. Αντιθέτως, πάντα λειτουργούσε ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Αυτό το μήνυμα, φροντίσαμε να το επικοινωνήσουμε, μαζί με σειρά άλλων μηνυμάτων, για το πόσο ασφαλής είναι η χώρα μας, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και όχι μόνο. Ουσιαστικά, επιδιώξαμε και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την μετάδοση θετικών μηνυμάτων για την χώρα μας, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και όχι μόνο.

Υποδεχθήκαμε στη χώρα μας, από την 1η Μαρτίου και μετά, με ενέργειες του Υφυπουργείου Τουρισμού, 26 δημοσιογράφους από 8 χώρες, φιλοξενήσαμε influencers από 5 διαφορετικές χώρες και προσωπικά παραχώρησα συνεντεύξεις σε 22 δημοσιογράφους από 10 διαφορετικές χώρες.

Υποδεχθήκαμε επίσης πέραν των 30 travel writers, και ένα πολύ μεγάλο αριθμό travel agents.

Σκοπός και στόχος ήταν και είναι, η μετάδοση της πραγματικής εικόνας της χώρας μας, ότι δηλαδή η Κύπρος, ήταν και θα είναι πάντοτε μία ασφαλής χώρα και ένας πανέμορφος τουριστικός προορισμός.

Την ίδια στιγμή, τρέχουν διάφορες καμπάνιες, τόσο συμβατικής όσο και διαδικτυακής προβολής σε αρκετές χώρες.

Η εικόνα των κρατήσεων και το φαινόμενο των «last minute»

Μετά το κύμα ακυρώσεων που παρατηρήθηκε την προηγούμενη περίοδο, ποια είναι η τρέχουσα εικόνα των κρατήσεων για την κορύφωση του καλοκαιριού;

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί μια σημαντική βελτίωση τόσο σε επίπεδο μείωσης των ακυρώσεων, που πλέον κυμαίνονται στα φυσιολογικά επίπεδα, όσο και στους ρυθμούς των κρατήσεων. Ασφαλώς το να επαναληφθεί η ιστορική εξωπραγματική επίδοση δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό, με το βλέμμα στις εξελίξεις, τόσο σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, όσο και σε σχέση με το τι συμβαίνει στο τομέα της αεροπλοΐας.

Παρατηρούμε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν μετατρέψει το «last minute booking» από εξαίρεση σε κανόνα για τη φετινή σεζόν, με τους τουρίστες να καθυστερούν την κράτησή τους μέχρι την τελευταία στιγμή λόγω αβεβαιότητας. Πώς προσαρμόζει το Υφυπουργείο την επικοινωνιακή του στρατηγική σε αυτό το ρευστό περιβάλλον και κατά πόσο αυτό το φαινόμενο δυσκολεύει την επίτευξη των στόχων που είχατε θέσει στις αρχές του έτους;

Δε θα έλεγα πως δυσκολεύει την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, αυτό που κυρίως είναι πιο δύσκολο φέτος είναι το να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις. Η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής άλλωστε δεν αφορά μόνο την χώρα μας αλλά τους πλείστους τουριστικούς προορισμούς. Από πλευράς του Υφυπουργείου, όπως σας έχω ήδη αναφέρει, είναι σε εξέλιξη στοχευμένες εκστρατείες προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό και παραμένουμε αισιόδοξοι για μία πετυχημένη τουριστική περίοδο.

Αεροπορική σύνδεση και η αγορά του Ισραήλ

Ποιες ενέργειες γίνονται για την αναπλήρωση των χαμένων θέσεων από εταιρείες που περιέκοψαν δρομολόγια λόγω της έντασης στην περιοχή;

Η αεροπορική σύνδεση είναι για την χώρα μας, μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους στο τουριστικό οικοδόμημα, και πάντα θα αποτελεί πυλώνα προτεραιότητας. Τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από συντονισμένες ενέργειες, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχουμε επιτύχει να καταστεί η χώρα μας, πρώτη πανευρωπαϊκά στην βελτίωση της συνδεσιμότητας, στη σύγκριση των ετών 2025 με 2024, σύμφωνα πάντοτε με στοιχεία του Airports Council International, και δεύτερη στη σύγκριση των ετών 2025 με 2019.

Σε ότι αφορά στην παρούσα κατάσταση, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως στο σύνολό τους οι ευρωπαϊκές εταιρείες επέδειξαν εμπιστοσύνη στον προορισμό επαναφέροντας πλήρως τα πτητικά τους προγράμματα μέσα σε λίγες μόνο μέρες μετά την έναρξη των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, με την επανέναρξη των δρομολογίων από το Ισραήλ, η μείωση στις διαθέσιμες θέσεις προς την χώρα μας, έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό, κάτι που μας ικανοποιεί.

Το Ισραήλ αποτελούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μας. Πόσο εφικτό είναι να καλυφθεί αυτό το κενό φέτος και από ποιες συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αγορές;

Όπως σας έχω ήδη αναφέρει, οι πλείστες αεροπορικές εταιρείες που εκτελούσαν πτήσεις από το Ισραήλ επαναφέρουν σταδιακά τα προγράμματά τους και παρατηρείται ξανά σημαντικό ενδιαφέρον από επισκέπτες από την γείτονα χώρα για να επισκεφθούν την χώρα μας.

Υπάρχει πρόοδος στο άνοιγμα μακρινών αγορών ή στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αγοράς των ΗΠΑ;

Δε σας κρύβω ότι είναι στο σχεδιασμό του Υφυπουργείου Τουρισμού η περαιτέρω βελτίωση της συνδεσιμότητας της χώρας μας, αλλά αυτή η χρονική περίοδος δεν προσφέρεται για τέτοιες κινήσεις, εάν λάβουμε σοβαρά υπόψιν, τα όσα συμβαίνουν στον τομέα της αεροπλοΐας, αλλά και στον κόσμο γενικότερα.

Ανταγωνιστικότητα, κόστος ενέργειας και μέτρα στήριξης

Η άνοδος της τιμής της ενέργειας και των καυσίμων επηρεάζει τις τιμές των ξενοδοχείων. Πώς μπορεί η Κύπρος να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι σε προορισμούς όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία;

Το εν λόγω ζήτημα αποτέλεσε ήδη αντικείμενο συζήτησης στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς αφορά όλα τα κράτη μέλη που ήδη άρχισαν να επηρεάζονται και σαφώς όχι μόνο τον τομέα του Τουρισμού, με μια σειρά από μέτρων να αποφασίζονται. Σαφώς και το συγκεκριμένο ζήτημα μας απασχολεί και είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους στρατηγικούς συνεργάτες της χώρα μας, αεροπορικές εταιρείες, οργανωτές ταξιδιών, αλλά και την τουριστική βιομηχανία ώστε να διαφυλάξουμε την συνέχιση της καλής πορείας του τουρισμού.

Ποιο είναι το πλάνο για τη στήριξη των ξενοδοχειακών μονάδων και των τουριστικών πρακτόρων αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί πέραν του καλοκαιριού;

Όπως γνωρίζετε στις 26 Μαρτίου η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα στήριξης της κυπριακής οικονομίας και των επιχειρήσεων ελέω των συνεπειών της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε σε ισχύ, και σχέδιο στήριξης της απασχόλησης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Το συγκεκριμένο σχέδιο τυγχάνει αυτή τη στιγμή αξιολόγησης.

Ο οδικός χάρτης για το 2035

Πώς προχωρά η υλοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2035» μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον; Παραμένει στόχος ο τουρισμός όλο τον χρόνο;

Η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, που έλαβε πρόσφατα έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελεί ουσιαστικά τον οδικό χάρτη για υλοποίηση δράσεων τουριστικού χαρακτήρα για την επόμενη δεκαετία. Τη δεδομένη στιγμή δε θα έλεγα πως συντρέχει λόγος διαφοροποίησης της Στρατηγικής, καθώς αποτελεί μακροχρόνιο σχεδιασμό με πλάνο δράσης που υλοποιείται σε ετήσια βάση.

Ως προς το στόχο της μετατροπής της χώρας μας σε ένα ολόχρονο τουριστικό προορισμό, συμπεριλαμβάνεται στις βασικές επιδιώξεις της στρατηγικής μας και τα πλείστα όσα σχέδια κινήτρων που εξαγγέλλονται από το Υφυπουργείο έχουν ακριβώς αυτή τη στόχευση, · την όσο το δυνατόν ισόρροπη διασπορά των τουριστικών ροών τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά.