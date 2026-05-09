Συμβουλές για να μυρίζει όμορφα ο σκύλος σας

Προτού ξεκινήσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η κακοσμία του σκύλου μπορεί να προέρχεται από περισσότερες από μία αιτία, γι’ αυτό υπάρχουν και διαφορετικά μέτρα που πρέπει να λάβετε για να τον βοηθήσετε να μυρίζει καλύτερα.

Καθαρίστε τα αυτιά του

Μπορεί να σας κάνει μεγάλη εντύπωση, όμως τα αυτιά μπορεί να είναι μια πηγή δυσοσμίας. Πολύ εύκολα και χωρίς να κάνετε μπάνιο τον σκύλο σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο βαμβάκι και με λίγο νεράκι ή οινόπνευμα να καθαρίσετε τα αυτιά του. Αν φοβάστε μην τον πληγώσετε, ζητήστε τη βοήθεια κάποιου έμπειρου groomer τις πρώτες φορές. Φυσικά, θέλει τεράστια προσοχή γιατί τα βρώμικα αυτιά μπορεί να υποδηλώνουν κάποια μόλυνση, οπότε αν παρατηρήσετε κι άλλα σημάδια εκτός από δυσοσμία, όπως είναι το πρήξιμο, οι κοκκινίλες, η φαγούρα ή διάφορες εκκρίσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον κτηνίατρό σας. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε μπατονέτα γιατί μπορεί να τον πληγώσετε. Προτιμήστε βαμβάκι ή γάζα.

Βουρτσίστε τον τακτικά

Το βούρτσισμα του σκύλου σας πρέπει να μπει για τα καλά στη ζωή σας έτσι ώστε να παραμένει καθαρός και να μυρίζει φρεσκάδα ακόμα και αν δεν έχει κάνει μπάνιο. Μάλιστα, ορισμένα σκυλάκια μπορεί να χρειάζονται πιο συχνό χτένισμα από κάποια άλλα λόγω του τριχώματός τους. Ωστόσο, ένας γενικός κανόνας για σκυλιά με κανονικό τρίχωμα είναι ότι μπορούν να επωφεληθούν από το βούρτσισμα μία με δύο φορές την εβδομάδα. Ένα καλό χτένισμα απομακρύνει τυχόν βρωμιές και νεκρές τρίχες και μπορεί να βοηθήσει στην ομοιόμορφη εξάπλωση των φυσικών ελαίων του τριχώματος βελτιώνοντας την εμφάνιση και την υφή του.

Ελέγξτε τα δόντια του

Όπως εμείς οι άνθρωποι έτσι και οι σκύλοι θα πρέπει να έχουν καθαρά δόντια και φρέσκια αναπνοή. Και δεν υπάρχει καταλληλότερος τρόπος από το καθημερινό βούρτσισμα. Πολλές φορές, μπορεί να μη μυρίζει το τρίχωμα του σκύλου σας αλλά η αναπνοή του, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να προσέχετε τη στοματική του υγιεινή. Επιλέξτε οδοντόκρεμα για σκύλους και όχι ανθρώπινη, και προσπαθήστε να βουρτσίζετε τα δόντια του καθημερινά. Υπάρχουν και ειδικές λιχουδιές που μπορείτε να του προσφέρετε όπου βοηθούν τόσο στην κακοσμία όσο και στην εξάλειψη της πέτρας. Υπάρχει πιθανότητα αν το στόμα του σκύλου σας εξακολουθεί να μυρίζει άσχημα, να πρέπει να κάνει κάποιον καθαρισμό. Ό,τι και να συμβαίνει, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.

Πλένετε το κρεβάτι του

Δεν φταίνε πάντα τα σκυλάκια που μπορεί να μην μυρίζουν τόσο όμορφα αλλά κι εμείς. Αν, λοιπόν, το κρεβάτι του σκύλου σας έχει καιρό να “δει” το πλυντήριο ίσως ήρθε η ώρα για ένα καλό πλύσιμο. Μπορεί να έχει συγκεντρώσει πολλές μυρωδιές και σκόνη οπότε να μεταφέρονται στο κουτάβι σας και γι’ αυτό, παρόλο που πρόσφατα το κάνατε μπάνιο, μυρίζει κάπως “περίεργα”.

Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές

Μια καλή λύση για να μοσχοβολάει ο σκύλος σας είναι το dry shampoo. Δεν θα χρειαστείτε καθόλου νερό – οπότε αποφεύγετε και τα δράματα – και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να εφαρμόσετε μια μικρή ποσότητα και να κάνετε ελαφρύ μασάζ για να απομακρύνετε βρωμιά και σκόνη. Μια ακόμη εναλλακτική είναι τα υγρά μαντηλάκια για σκύλους.

Ψεκάστε τον με άρωμα για σκύλους

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φεύγουν από το σπίτι αν δεν βάλουν λίγη κολόνια ώστε να είναι φρέσκοι και μοσχοβολιστοί. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε κάτι παρόμοιο για τον σκύλο σας. Στο εμπόριο υπάρχουν πολλά αρώματα, ειδικά για τα αγαπημένα μας τετράποδα, και μια τεράστια ποικιλία από μυρωδιές. Προτιμήστε ένα “ελαφρύ” και όχι έντονο άρωμα. Συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, αλλά είναι μια εύκολη λύση αν έχετε απρόσμενους επισκέπτες.

Προσέξτε τη διατροφή του

Δεν έχει βγει άδικα η φράση “είμαστε ό,τι τρώμε”. Δυστυχώς, μερικές φορές η πηγή της δυσάρεστης μυρωδιάς ενός σκύλου προέρχεται από τη διατροφή του. Αυτά που τρώει παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην υγεία του όσο και στη μυρωδιά του. Επιλέξτε μια τροφή υψηλής διατροφικής αξίας και αποφύγετε υπολείμματα ανθρώπινων τροφών.

Κι αν παρόλα αυτά ο σκύλος σας εξακολουθεί να μυρίζει άσχημα;

Αν παρά τις προσπάθειές σας για να μυρίζει όμορφα, το σκυλάκι σας έχει ακόμη μια περίεργη οσμή, τότε είναι καιρός να επισκεφτείτε τον κτηνίατρό σας. Πολλές δερματικές ασθένειες μπορεί να προκαλέσουν δυσοσμία. Μερικά ακόμα συμπτώματα μπορεί να είναι ο έντονος κνησμός, οι κοκκινίλες και η υπερβολική απώλεια τριχώματος.

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι παραπάνω συμβουλές δεν αντικαθιστούν το μπάνιο, απλά διατηρούν τον σκύλο σας μοσχοβολιστό ανάμεσα στα μπάνια.

Πηγή: topetmou.gr