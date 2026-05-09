Κλείνει τον κύκλο της μετά από 9 χρόνια αγαπημένη ταβέρνα - Κάτι άλλο έρχεται στη θέση της

 09.05.2026 - 08:23
Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια γεμάτα στιγμές, παρέες, οικογενειακά τραπέζια και αμέτρητα «στην υγειά μας», η αγαπημένη Ταβέρνα Το Διπλοκάμαρο αποχαιρετά το κοινό της και περνά τη σκυτάλη σε νέα διεύθυνση, κλείνοντας έναν κύκλο γεμάτο συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Μέσα από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, οι άνθρωποι της ταβέρνας ευχαρίστησαν τον κόσμο που στάθηκε δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια, εξηγώντας πως η απόφαση ήρθε λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της μητέρας της οικογένειας. Όπως ανέφεραν, το Διπλοκάμαρο δεν ήταν ποτέ απλώς μια επιχείρηση, αλλά ένα δεύτερο σπίτι, ένας χώρος γεμάτος ζωή, αγάπη και ανθρώπους που έγιναν οικογένεια.

Πιο κάτω αυτούσια η ανάρτηση:

"Αγαπημένοι φίλοι της Ταβέρνας Το Διπλοκαμαρο,

Εννέα σχεδόν χρόνια πριν ανοίξαμε την πόρτα μας με όνειρα, αγωνία και πολλή αγάπη. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πόσες όμορφες στιγμές θα ζούσαμε μαζί.

Το Διπλοκαμαρο έγινε κάτι παραπάνω από μια επιχείρηση. Έγινε το δεύτερο σπίτι μας. Έγινε χώρος συνάντησης, χαράς, οικογενειακών τραπεζιών, γιορτών και δυνατών "στην υγειά μας". Ήσασταν η παρέα μας, η οικογένεια μας, οι άνθρωποι που έδωσαν ζωή σε αυτό τον χώρο.

Λόγω όμως ενός προβλήματος υγείας της μητέρας μου καλουμαστε να παραδώσουμε την σκυτάλη σε νέα διεύθυνση και να σας αποχαιρετήσουμε κλείνοντας τον πανέμορφο αυτό κύκλο. Δεν είναι εύκολο αλλά φεύγουμε γεμάτοι ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστούμε για κάθε πιάτο που τιμήσατε, για κάθε καλή κουβέντα, για κάθε στιγμή που ήσασταν δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα.

Η αγάπη σας ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία μας.

Ευχόμαστε η ταβέρνα να συνεχίσει να είναι ένας χώρος συνάντησης όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχόμαστε από καρδιάς καλή αρχή στην νέα διεύθυνση".

Μια νέα αρχή ξεκινά στο ίδιο σημείο

Την ίδια στιγμή όμως, ένας νέος κύκλος ξεκινά στο ίδιο σημείο, δίπλα στο παλιό λουτρό του χωριού. Η Ταβέρνα Το Λουτρό άνοιξε πλέον τις πόρτες της στο Πραστειό Αυδήμου, φιλοδοξώντας να συνεχίσει την παράδοση της αυθεντικής φιλοξενίας και του καλού φαγητού, καλωσορίζοντας μας σε έναν χώρο με χαρακτήρα, ζεστή ατμόσφαιρα και αυθεντική φιλοξενία.

Ο νέος χώρος υπόσχεται αυθεντικές στιγμές για παρέες και οικογένειες, εκεί όπου η παράδοση συναντά τη φροντίδα και την κυπριακή φιλοξενία. Η ταβέρνα λειτουργεί Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι.

Πηγή: checkincyprus

 

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Fitch στο Α-, με θετική προοπτική, αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας, έγραψε στο X ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

