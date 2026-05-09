Υπό εξαήμερη κράτηση 28χρονος για διαρρήξεις και κλοπές στην Αγ. Νάπα

 09.05.2026 - 14:34
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκε σήμερα 28χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του για περίοδο 6 ημερών.

O Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε σε πρωινή ανακοίνωσή του πως «γύρω στις 12:30μ.μ. χθες, μέλη της ΑΔΕ Αμμοχώστου κατά τη διάρκεια περιπολίας στην Αγία Νάπα, αναγνώρισαν αλλοδαπό άνδρα ο οποίος καταγράφηκε τις προηγούμενες μέρες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, να αποπειράται να διαρρήξει κατοικίες».

Σημειώνεται πως «αφού προσέγγισαν τον εν λόγω άνδρα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 28χρονο του οποίου η άδεια παραμονής στη Δημοκρατία είχε λήξει και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα».

Αναφέρεται ότι «στην συνέχεια ο 28χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Αμμοχώστου όπου ανακρινόμενος, παραδέχθηκε τη διάπραξη συνολικά δέκα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών στην Αγία Νάπα».

Ο 28χρονος «επανασυνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για όλες τις πιο πάνω υποθέσεις».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

