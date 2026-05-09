Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑπίστευτο περιστατικό στο Ντένβερ: Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στον διάδρομο προσγείωσης - Φωτογραφία
ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο περιστατικό στο Ντένβερ: Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στον διάδρομο προσγείωσης - Φωτογραφία

 09.05.2026 - 14:59
Απίστευτο περιστατικό στο Ντένβερ: Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στον διάδρομο προσγείωσης - Φωτογραφία

Αεροσκάφος της Frontier Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες φέρεται να χτύπησε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ το βράδυ της Παρασκευής (8/5), σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Το περιστατικό συνέβη κατά την απογείωση περίπου στις 10:15 μ.μ. τοπική ώρα

Στις ηχογραφήσεις του ελέγχου κυκλοφορίας, ακούγεται ο πιλότος να λέει ότι ο κινητήρας έπιασε φωτιά και ότι υπήρχε καπνός μέσα στο αεροσκάφος, προτού ενημερώσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι το αεροπλάνο έπρεπε να εκκενωθεί στον διάδρομο προσγείωσης.

 

 

Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τσουλήθρες για να εκκενώσουν το αεροσκάφος, όπως ανέφερε η Frontier Airlines σε ανακοίνωσή της.
«Διερευνούμε αυτό το περιστατικό και συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σε συντονισμό με το αεροδρόμιο και άλλες αρχές ασφαλείας», αναφέρει εν μέρει η ανακοίνωση της Frontier. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτό το συμβάν».

Το Airbus A321 μετέφερε 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Frontier.

 

Πηγή:ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλείνει τον κύκλο της μετά από 9 χρόνια αγαπημένη ταβέρνα - Κάτι άλλο έρχεται στη θέση της
Η παραλία στο Ζύγι άνοιξε ξανά και σας περιμένει ανανεωμένη να απολαύσετε το μπανάκι σας – Δείτε βίντεο
Παραδέχθηκε δέκα διαρρήξεις και κλοπές - Χειροπέδες σε 28χρονο – Τι τον «πρόδωσε»
Επιστρέφει πιο μεγάλο, πιο γευστικό και πιο... απολαυστικό - Για 6 μέρες ο παράδεισος των burger lovers έρχεται στη Λευκωσία
ΟΜΟΝΟΙΑ - Φιέστα: Αυτές είναι οι δύο γνωστές τραγουδίστριες που θα βρεθούν στο ΓΣΠ
Ryanair: Σοκ στον ελληνικό τουρισμό - Κόβει 12 δρομολόγια, ανάμεσά τους και ένα από Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν τον γιο τους - Ποια σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν η νονά - Φωτογραφίες

 09.05.2026 - 14:55
Επόμενο άρθρο

Akylas: Η ομάδα της ελληνικής συμμετοχής τραγουδά το «Ferto» και γίνεται viral

 09.05.2026 - 15:01
ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

  •  09.05.2026 - 12:04
ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 14:20
Λετυμπιώτης: Στόχος η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Λετυμπιώτης: Στόχος η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

  •  09.05.2026 - 13:40
Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  09.05.2026 - 14:44
Πυρκαγιά στη νεκρά ζώνη κοντά στην Αγλαντζιά - Ορατοί μαύροι καπνοί από περιοχές της Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά στη νεκρά ζώνη κοντά στην Αγλαντζιά - Ορατοί μαύροι καπνοί από περιοχές της Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

  •  09.05.2026 - 15:25
ΟΜΟΝΟΙΑ - Φιέστα: Αυτές είναι οι δύο γνωστές τραγουδίστριες που θα βρεθούν στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ - Φιέστα: Αυτές είναι οι δύο γνωστές τραγουδίστριες που θα βρεθούν στο ΓΣΠ

  •  09.05.2026 - 12:30
Απίστευτο περιστατικό στο Ντένβερ: Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στον διάδρομο προσγείωσης - Φωτογραφία

Απίστευτο περιστατικό στο Ντένβερ: Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στον διάδρομο προσγείωσης - Φωτογραφία

  •  09.05.2026 - 14:59
Σε αυτή την επαρχία ενδεχομένως να μην γίνουν διακοπές νερού το καλοκαίρι - Αισιοδοξία από τον Πρόεδρο ΕΟΑ

Σε αυτή την επαρχία ενδεχομένως να μην γίνουν διακοπές νερού το καλοκαίρι - Αισιοδοξία από τον Πρόεδρο ΕΟΑ

  •  09.05.2026 - 14:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα