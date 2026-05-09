Απίστευτο περιστατικό στο Ντένβερ: Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στον διάδρομο προσγείωσης - Φωτογραφία

Το περιστατικό συνέβη κατά την απογείωση περίπου στις 10:15 μ.μ. τοπική ώρα

Στις ηχογραφήσεις του ελέγχου κυκλοφορίας, ακούγεται ο πιλότος να λέει ότι ο κινητήρας έπιασε φωτιά και ότι υπήρχε καπνός μέσα στο αεροσκάφος, προτού ενημερώσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι το αεροπλάνο έπρεπε να εκκενωθεί στον διάδρομο προσγείωσης.

Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τσουλήθρες για να εκκενώσουν το αεροσκάφος, όπως ανέφερε η Frontier Airlines σε ανακοίνωσή της.

«Διερευνούμε αυτό το περιστατικό και συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σε συντονισμό με το αεροδρόμιο και άλλες αρχές ασφαλείας», αναφέρει εν μέρει η ανακοίνωση της Frontier. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτό το συμβάν».

Το Airbus A321 μετέφερε 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Frontier.

Πηγή:ertnews.gr