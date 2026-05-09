Πατατάκια με καρκινογόνο ουσία ξανά σε ανάκληση – Πωλούνται σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ

ΑρχικήΔιεθνήΠατατάκια με καρκινογόνο ουσία ξανά σε ανάκληση – Πωλούνται σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ
 09.05.2026 - 14:50
Μετά την κατάσχεση χιλιάδων συσκευασιών πατατάκια στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια ελέγχων για παρουσία ακρυλαμιδίου που έχει συνδεθεί με καρκίνο, τώρα μία νέα ανάκληση υπενθυμίζει ότι τα πατατάκια είναι η κατηγορία τροφίμων με τις συχνότερες καταγραφές υψηλών συγκεντρώσεων της συγκεκριμένης ουσίας.

Η πορτογαλική αρχή ασφάλειας τροφίμων Autoridade de Segurança Alimentar e Económica πραγματοποίησε πρόσφατα εθνική επιχείρηση ελέγχου στη βιομηχανία σνακ, η οποία οδήγησε στην κατάσχεση περίπου δύο τόνων προϊόντων και 27.600 συσκευασιών.

Τώρα η εταιρεία ALTHO στη Γαλλία, ανακοίνωσε την εθελοντική ανάκληση του προϊόντος Chips de pommes de terre Bio (δείτε παρακάτω φωτογραφία) σε συσκευασία 200 γραμμαρίων, λόγω ανίχνευσης ακρυλαμιδίου σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα 1500 µg/kg ενώ το επίπεδο αναφοράς για το ακρυλαμίδιο στα πατατάκια σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό είναι 750 μg/kg. Η ανάκληση αφορά την παρτίδα G14388849703L2 με αριθμό GTIN 3497917002314 και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας την 30/12/2026. Το προϊόν κυκλοφόρησε από τις 02/04/2026 αποκλειστικά μέσω του δικτύου σουπερμάρκετ Biocoop. Οι καταναλωτές που κατέχουν το συγκεκριμένο προϊόν κλήθηκαν να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο πώλησης για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2026.

Το ακρυλαμίδιο είναι μια χημική ουσία που σχηματίζεται κατά τη θερμική επεξεργασία τροφίμων πλούσιων σε υδατάνθρακες σε θερμοκρασίες άνω των 120°C και συνθήκες χαμηλής υγρασίας. Η δημιουργία του οφείλεται στην αντίδραση Maillard μεταξύ αναγόντων σακχάρων και αμινοξέων, κυρίως της ασπαραγίνης. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) έχει επισημάνει ότι η ουσία αυτή ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου για τους καταναλωτές όλων των ηλικιακών ομάδων, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έχει ταξινομήσει ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο.

Για τη βιομηχανία τροφίμων, η διαχείριση του κινδύνου καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2158, ο οποίος επιβάλλει τη λήψη μέτρων μείωσης βάσει της αρχής ALARA (τόσο χαμηλά όσο είναι ευλόγως εφικτό). Η στρατηγική μείωσης περιλαμβάνει την επιλογή πρώτων υλών με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρόδρομες ουσίες, τον έλεγχο των καλλιεργητικών πρακτικών και την προσαρμογή των βιομηχανικών παραμέτρων. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και του χρόνου επεξεργασίας είναι κρίσιμη για την αποφυγή της υπερβολικής θερμικής καταπόνησης, ενώ η χρήση ενζύμων όπως η ασπαραγινάση ή η προσθήκη αλάτων ασβεστίου αποτελούν αναγνωρισμένες μεθόδους περιορισμού του φαινομένου.

Οι καταναλωτές μπορούν να προστατευτούν εφαρμόζοντας ανάλογες πρακτικές κατά το μαγείρεμα στο σπίτι. Συνιστάται η αποφυγή του έντονου καφετίσματος των τροφίμων και η προτίμηση ενός ελαφρύ χρυσαφένιου χρώματος στις τηγανητές ή ψητές πατάτες. Η σωστή αποθήκευση της πρώτης ύλης εκτός ψυγείου και η τήρηση των οδηγιών παρασκευής που αναγράφονται στις συσκευασίες αποτελούν βασικά μέτρα περιορισμού της έκθεσης σε αυτή τη χημική επιμόλυνση.

Πηγή: cibum.gr

 

Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 09.05.2026 - 14:44
Σε αυτή την επαρχία ενδεχομένως να μην γίνουν διακοπές νερού το καλοκαίρι - Αισιοδοξία από τον Πρόεδρο ΕΟΑ

 09.05.2026 - 14:54
