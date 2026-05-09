ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος οφείλει να αξιοποιήσει τη γεωστρατηγική της αξία στην Ευρώπη»

 09.05.2026 - 15:52
Η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει τη γεωστρατηγική της αξία, διεκδικώντας με αυτοπεποίθηση τον ρόλο που της αναλογεί στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή, είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης για τη Μέρα της Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του ΔΗΣΥ, το κόμμα γιόρτασε τη Μέρα της Ευρώπης με κεντρικό μήνυμα «Δυναμώνουμε την Κύπρο – Ενισχύουμε τη θέση μας στην Ευρώπη», με ομιλητές την Πρόεδρό του, τους ευρωβουλευτές Λουκά Φουρλά και Μιχάλη Χατζηπαντέλα, καθώς και την τέως Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο κ. Φουρλάς είπε πως η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακρινό ή απρόσωπο, «η Ευρώπη είναι η καθημερινότητά μας. Είναι η ασφάλεια, οι ευκαιρίες και το μέλλον των παιδιών μας», προσθέτοντας ότι η Κύπρος διαθέτει φωνή, ρόλο και ευθύνη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια θέση που —όπως είπε— «κατακτήθηκε μέσα από δύσκολες αποφάσεις, τόλμη και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή αυτής της πορείας».

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηπαντέλας, προστίθεται, είπε ότι η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε ασφάλεια και θεσμική θωράκιση, ενώ αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, σημείωσε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αποδείχθηκε έμπρακτα, τονίζοντας ότι «η Κύπρος δεν ήταν μόνη».

Η κ. Κυριακίδου τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα της Κύπρου αποτελεί συνειδητή επιλογή και όχι δεδομένο. Όπως ανέφερε, αυτή η επιλογή επιβεβαιώνεται καθημερινά μέσα από τις αποφάσεις, τη στάση και κυρίως την ψήφο των πολιτών. Επεσήμανε ακόμη ότι σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα, καθαρό προσανατολισμό και πολιτικές που βασίζονται σε δεδομένα και όχι σε συνθήματα.

 

 Κλείνοντας την εκδήλωση, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στη διαχρονική ευρωπαϊκή πορεία της παράταξης και στο όραμα του Γλαύκου Κληρίδη για μια ευρωπαϊκή Κύπρο. Όπως είπε, «η μπλε σημαία με τα χρυσά αστέρια δεν υψώθηκε εύκολα ούτε αυτονόητα, αλλά κατακτήθηκε μέσα από επιμονή, πολιτικό κόστος και δύσκολες μάχες».

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει τη γεωστρατηγική της αξία, διεκδικώντας με αυτοπεποίθηση τον ρόλο που της αναλογεί στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή.

«Είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και ένα κράτος που μπορεί να συνομιλεί με ολόκληρη την περιοχή. Και ακριβώς γι’ αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε την ίδια την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα παραπέρα», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία, την άμυνα και την ασφάλειά της, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η Κύπρος μπορεί να διεκδικήσει και να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο.

«Η γεωπολιτική μας θέση μάς επιτρέπει να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι στην Ευρώπη. Και ναι, εμείς πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή παρουσία ασφάλειας στην περιοχή μας είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία ευρωπαϊκών και νατοϊκών δυνάμεων μπορεί να αποτελέσει καταλύτη και για την άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό. Γιατί η κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων θα χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας», πρόσθεσε.

«Αναφερόμενοι όλοι οι ομιλητές στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές υπογράμμισαν την αναγκαιότητα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, απέναντι στην τοξικότητα, τον διχασμό, τον λαϊκισμό και τα συνθήματα, να παραμείνει η ισχυρή φωνή της Κύπρου που θα αντιπροβάλλει τον ορθολογισμό, τη σοβαρότητα, τη συναίνεση και τις ρεαλιστικές προτάσεις που χρειάζεται ο τόπος για να πάει υπεύθυνα μπροστά», καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

