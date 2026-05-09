ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 5–8 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή 8.624 ατόμων.

Ισχυρό μήνυμα συμμετοχής-Οι πολίτες δηλώνουν ότι θα πάνε στην κάλπη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση συμμετοχής στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, με το 72,1% των συμμετεχόντων να δηλώνει πως θα προσέλθει στις κάλπες.

Το ποσοστό αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη αυξημένης πολιτικής κινητοποίησης και εντεινόμενου ενδιαφέροντος για τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στο εσωτερικό μέτωπο.

Την ίδια ώρα, το 16,4% δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει, ενώ ποσοστό 11,5% εμφανίζεται αναποφάσιστο ως προς τη συμμετοχή του.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει πως, παρά τη διαχρονική απαξίωση προς το πολιτικό σύστημα, σημαντικό μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να θεωρεί τις εκλογές κρίσιμο πεδίο παρέμβασης και πολιτικής έκφρασης.

Πρόθεση ψήφου: Πρώτος ο ΔΗΣΥ-Τριπλή μάχη πίσω από την κορυφή

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ThemaPoll, ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατηρεί προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 22,4%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει βασικός πυλώνας του πολιτικού σκηνικού.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 19,5%, διατηρώντας ισχυρή εκλογική βάση, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η καταγραφή του ΕΛΑΜ στο 14,6%, ποσοστό που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη εκλογική του άνοδο και τη σταθεροποίησή του ως καθοριστικού παράγοντα του νέου πολιτικού χάρτη.

Το ΑΛΜΑ καταγράφει 8,7%, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη δυναμική, ενώ το ΔΗΚΟ περιορίζεται στο 7,0%. Η «Άμεση Δημοκρατία» φτάνει στο 6,0%, με το VOLT να καταγράφει 4,3%, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση του κατακερματισμού στο κεντρώο και αντισυστημικό ακροατήριο.

ΕΔΕΚ, Οικολόγοι, ΔΗΠΑ και μικρότεροι πολιτικοί σχηματισμοί κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά, την ώρα που το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται περισσότερο πολυδιασπασμένο από ποτέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός της βασικής καταγραφής παρέμεινε ποσοστό 9,3%, το οποίο αφορά αναποφάσιστους, αποχή και λοιπά κόμματα.

Ποιον πολιτικό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου καταγράφει την υψηλότερη επίδοση με 21,6%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα στην κούρσα πολιτικής αξιοπιστίας.

Ακολουθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με 18,2%, ενώ ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου συγκεντρώνει 15,6%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πολιτική επιρροή του κόμματος του.

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος φτάνει σε διψήφιο ποσοστό εμπιστοσύνης με 11,2%, γεγονός που ερμηνεύεται ως αντανάκλαση της ισχυρής απήχησης που διατηρεί σε μερίδα της κοινής γνώμης.

Ο Φειδίας Παναγιώτου καταγράφει 6,6%, ενώ χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι υπόλοιπες πολιτικές προσωπικότητες που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.

Ρευστό πολιτικό περιβάλλον και ανοιχτό εκλογικό παιχνίδι

Η συνολική εικόνα του ThemaPoll επιβεβαιώνει ότι το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σε μία από τις πλέον ρευστές και απρόβλεπτες προεκλογικές περιόδους των τελευταίων ετών.

Η ενίσχυση μικρότερων σχηματισμών, η φθορά παραδοσιακών κομμάτων, η αυξημένη διάθεση συμμετοχής αλλά και η μετατόπιση της πολιτικής εμπιστοσύνης προς νέα πρόσωπα συνθέτουν ένα περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων, στο οποίο τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.