Ryanair: Σοκ στον ελληνικό τουρισμό - Κόβει 12 δρομολόγια, ανάμεσά τους και ένα από Κύπρο

Η μετάφραση του πανό που κρατούσε στο τέλος της χθεσινής συνέντευξης τύπου ο επικεφαλής Εμπορικής Διεύθυνσης της Ryanair κ. Jason Mc Guinness μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος στη Θεσσαλονίκη της βάσης των 3 αεροσκαφών της για τον ερχόμενο χειμώνα δίνει μία γεύση για την επιθετική πολιτική και το θόρυβο που επιδιώκει να δημιουργεί διαχρονικά -και φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα- η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αεροπορική χαμηλού κόστους όταν αποφασίζει να αποσύρει αεροσκάφη από έναν ευρωπαϊκό προορισμό όταν κρίνει ότι είναι λιγότερο αποδοτικός από κάποιον άλλο, χωρίς πάντως να διστάζει να …επιστρέφει όταν τη συμφέρει επιχειρηματικά.

Χθες ο κ. Mc Guinnes, συνέχισε ακριβώς σε αυτό το μοτίβο υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία, αν κι εφόσον το περιβάλλον ήταν πιο ανταγωνιστικό στην Ελλάδα θα ήταν διατεθειμένη να αυξήσει τη χωρητικότητα για τη χειμερινή περίοδο, κατηγορώντας μάλιστα για μονοπώλιο τη Fraport Greece, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

H αεροπορική, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις της, περικόπτει για τη χειμερινή περίοδο συνολικά 700.000 αεροπορικές θέσεις και 12 δρομολόγια σε 4 αεροδρόμια ανά την Ελλάδα (μείον 45% έναντι της χειμερινής περιόδου του 2025) εκ των οποίων τα 10 στη Θεσσαλονίκη που είναι και η μεγάλη χαμένη δεδομένου ότι κλείνει για το χειμώνα η βάση των 3 αεροσκαφών. Για τη θερινή περίοδο του 2027 η εταιρεία δεν έχει λάβει ακόμη τις σχετικές αποφάσεις.

Η κίνηση αυτή από πλευράς της Ryanair έρχεται σε μία περίοδο, όπως η χειμερινή που είναι χαμηλής εποχικότητας ειδικά για τη χώρα μας κι ενώ ο ερχόμενος χειμώνας του 2026 προμηνύεται δύσκολος και αβέβαιος για τις αεροπορικές σε συνέχεια των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή και του αντίκτυπου στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων και τυχόν ελλείψεων που, όπως συζητείται, μπορεί να υπάρξουν και να είναι πιο έντονες ειδικά το χειμώνα.

Στην αντεπίθεση πέρασε χθες και η Fraport Greece επισημαίνοντας ότι «οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας». Σημειωτέον ότι οι όποιες αυξήσεις γίνονται στα τέλη προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί με το Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχεί στο 90% της αύξησης του πληθωρισμού.

Η Fraport δηλώνει από την πλευρά της, ότι σέβεται τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες της, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς.

«Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού».

Τι υποστήριξε χθες η Ryanair

Xθες ο κ. Mc Guinness χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατηγορώντας τη Fraport Greece «για μονοπώλιο και για αύξηση των χρεώσεων από το 2019 στην Ελλάδα κατά 66%». Επιπλέον υποστήριξε ότι η διαχειρίστρια εταιρεία «είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και από τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την στιγμή στις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Δε θέλουμε μείωση χρεώσεων μόνο για τη Ryanair αλλά για όλες τις αεροπορικές», όπως δήλωσε χθές.

Ενδεικτική της πολιτικής της εταιρείας και της (προειλημμένης) επιχειρηματικής απόφασης για τη Θεσσαλονίκη ήταν και η απάντησή του όταν ρωτήθηκε αν έχει γίνει συζήτηση με τη Fraport και αν οι δύο πλευρές έχουν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η οποία ήταν αρνητική, επισημαίνοντας ότι δεν έχει υπάρξει διαπραγμάτευση και η αεροπορική έλαβε γνώση των χρεώσεων όταν αυτές της γνωστοποιήθηκαν ηλεκτρονικά -ως είθισται.

Ο ίδιος παρουσίασε και έναν πίνακα με το τί θα μπορούσε να προσφέρει σε βάθος 5ετίας η εταιρεία συνολικά στα αεροδρόμια ανά την Ελλάδα αν οι χρεώσεις ήταν πιο ελκυστικές, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να φέρει αύξηση 70% στην κίνηση φτάνοντας τα 12 εκατ. επιβάτες, +40% ανάπτυξη μόνο για τη χειμερινή περίοδο, επιπλέον 50 νέες συνδέσεις, 500 νέες θέσεις εργασίες μόνο στο δίκτυο της αεροπορικής και 10 έξτρα αεροσκάφη στις βάσεις της.

Σύμφωνα με τον κ. Mc Guinness η ιρλανδική αεροπορική χαμηλού κόστους εστιάζει σε τρείς βασικές προτάσεις για τα ελληνικά αεροδρόμια και συγκεκριμένα:

-Να «σπάσει» το μονοπώλιο της Fraport Greece και να γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική αεροπορική αγορά

-Να «παγώσουν» οι χρεώσεις σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια

–Να περάσουν οι μειώσεις στους επιβάτες: Παρ’ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων από τον Νοέμβριο του 2024, η Ryanair υποστηρίζει ότι αρκετά ελληνικά αεροδρόμια δεν πέρασαν τη μείωση αυτή στους επιβάτες, αλλά διατήρησαν τα υψηλά τέλη.

Συνολικά η εταιρεία δηλώνει ότι περικόπτει για το χειμώνα του 2026 κοντά στις 700.000 αεροπορικές θέσεις σε 4 αεροδρόμια ανά την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 500.000 αφορούν στη Θεσσαλονίκη και οι 160.000 θέσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας και οι υπόλοιπες σε Χανιά και Ηράκλειο.

Η ιρλανδική low cost αεροπορική μειώνει τη χωρητικότητα, πάντα κατά τις δηλώσεις της, στη Θεσσαλονίκη κατά 60% και κατά 22% στην Αθήνα και ειδικότερα ως προς τα δρομολόγια που χάνονται αφορούν σε 12 συνδέσεις και συγκεκριμένα, οι 10 από Θεσσαλονίκη σε Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Nτύσελντορφ, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία, Ζάκρεμπ, μία από Αθήνα σε Μιλάνο και μία από Χανιά σε Πάφο.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία υποστηρίζει μεν ότι χάνονται 160.000 θέσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας τον ερχόμενο χειμώνα ωστόσο το συγκεκριμένο νούμερο, όπως ανέφεραν στο newmoney.gr πηγές από το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας, δε συνάδει με την κίνηση του συγκεκριμένου και μόνο δρομολογίου, το οποίο κυμαίνεται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα.

Ο κ. Μc Guinness ανέφερε ότι «ο ανταγωνισμός μεταξύ αεροδρομίων, αγορών και προορισμών είναι αυτή την στιγμή πολύ μεγάλος και πρέπει να είναι αντίστοιχες και οι χρεώσεις. Οι χρεώσεις στην Ελλάδα δεν είναι πλέον βιώσιμες υπό αυτό το καθεστώς στις αερομεταφορές στη δεδομένη συγκυρία και γι’ αυτό στρεφόμαστε σε άλλα αεροδρόμια που είναι πιο ανταγωνιστικά».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ryanair έχει προχωρήσει σε hedging (σύναψη συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου σε προϊόντα πετρελαίου) για το 80% των αναγκών της σε καύσιμα, ωστόσο σε αυτή τη συγκυρία κάθε …σεντ μετράει γι’ αυτό και η εταιρεία προτιμά να στραφεί σε αγορές που έχουν πιο ελκυστικές χρεώσεις όπως η Σουηδία, η Ιταλία, η Αλβανία, η Σλοβάκια κ.ο.κ..

«Εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε στην Ελλάδα και να λύσουμε το θέμα της εποχικότητας ωστόσο δεν μπορούμε να επιχειρούμε με αυτά τα δεδομένα».

