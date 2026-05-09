Η NASA δίνει 750.000 δολάρια για ένα...πιάτο φαγητό στον Άρη - Βίντεο

Η NASA άνοιξε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό για ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα των μελλοντικών αποστολών στο Διάστημα: πώς θα τρέφονται οι αστροναύτες όταν βρίσκονται μακριά από τη Γη για μήνες ή ακόμη και χρόνια. Το Deep Space Food Challenge: Mars to Table προσφέρει συνολικά 750.000 δολάρια σε ομάδες που θα καταφέρουν να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής τροφής για περιβάλλοντα όπως η επιφάνεια του Άρη και της Σελήνης.

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2026 και οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να βρεθεί ένα νέο «διαστημικό φαγητό», αλλά ένα πλήρες σύστημα που θα καλύπτει παραγωγή, προετοιμασία, αποθήκευση, ασφάλεια, ποικιλία, γεύση και σύνδεση με τα συστήματα υποστήριξης ζωής ενός μελλοντικού διαστημικού οικοτόπου.

Δεν είναι απλώς θέμα μενού

Η λογική πίσω από το Mars to Table είναι απλή, αλλά τεράστια σε δυσκολία: όσο πιο μακριά ταξιδεύει ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο μπορεί να εξαρτάται από πακέτα τροφίμων που στέλνονται από τη Γη. Σε μια αποστολή στον Άρη, ο ανεφοδιασμός δεν είναι ούτε εύκολος ούτε φθηνός. Η απόσταση μπορεί να ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια χιλιόμετρα και μια αποστολή μπορεί να διαρκέσει πάνω από δύο χρόνια.

Αν οι αστροναύτες πρέπει να μεταφέρουν από πριν όλη την τροφή τους, το φορτίο αυξάνεται δραματικά. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος, περισσότερο χώρο για τρόφιμα και λιγότερο χώρο για κρίσιμο εξοπλισμό. Γι’ αυτό η NASA δεν αντιμετωπίζει πλέον το φαγητό μόνο ως προμήθεια, αλλά ως υποδομή επιβίωσης.



Ο διαγωνισμός ζητά συστήματα που θα μπορούν να καλύπτουν το 100% των μεταβαλλόμενων διατροφικών αναγκών του πληρώματος μέσα στους περιορισμούς ενός οικοτόπου στον Άρη. Αυτό σημαίνει λίγοι πόροι, περιορισμένο νερό, ελεγχόμενη κατανάλωση ενέργειας, ασφάλεια τροφίμων και δυνατότητα λειτουργίας σε ένα περιβάλλον εχθρικό για την ανθρώπινη ζωή.

Ο Άρης δεν συγχωρεί σπατάλες. Το νερό είναι πολύτιμο, η ακτινοβολία υψηλή, οι θερμοκρασίες ακραίες και η ατμόσφαιρα αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα, με πολύ χαμηλή πίεση. Ένα σύστημα παραγωγής τροφής σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να δουλεύει με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, να ανακυκλώνει ό,τι μπορεί και να μειώνει τα απόβλητα στο ελάχιστο.



Για αυτό και η NASA δεν ψάχνει απλώς κάποιον που θα καλλιεργήσει φυτά σε ένα κλειστό δοχείο. Αναζητά ολοκληρωμένες λύσεις, που θα συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες και θα μπορούν να μετατρέπουν πρώτες ύλες σε πραγματικά γεύματα. Η υδροπονία, η αεροπονία, η βιοτεχνολογία, τα υβριδικά συστήματα και ακόμη και η τρισδιάστατη εκτύπωση τροφίμων μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης, αρκεί το τελικό σύστημα να είναι λειτουργικό και προσαρμόσιμο.

Η σημασία του κλειστού κύκλου

Ένα από τα βασικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι η ιδέα του κλειστού κύκλου. Δηλαδή, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Τα οργανικά απόβλητα θα μπορούσαν να μετατρέπονται σε θρεπτικά στοιχεία για νέες καλλιέργειες, ενώ το νερό θα πρέπει να ανακυκλώνεται συνεχώς μέσα στο σύστημα.



Χωρίς αυτή τη λογική, μια βάση στη Σελήνη ή στον Άρη θα παραμένει μόνιμα εξαρτημένη από τη Γη. Και αυτό περιορίζει την ίδια την προοπτική της μακροχρόνιας παρουσίας του ανθρώπου εκτός πλανήτη. Με αυτάρκεια στην τροφή, οι αποστολές μπορούν να περάσουν από τη λογική της επίσκεψης στη λογική της παραμονής.

Η NASA δίνει επίσης βάρος και σε κάτι που συχνά υποτιμάται: την ψυχολογική σημασία του φαγητού. Σε αποστολές μεγάλης διάρκειας, η μονοτονία στη διατροφή μπορεί να επηρεάσει την ψυχική κατάσταση του πληρώματος. Η ποικιλία, η γεύση, η υφή και η αίσθηση ενός κανονικού γεύματος δεν είναι λεπτομέρειες πολυτέλειας, αλλά παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν την καθημερινότητα ανθρώπων που ζουν απομονωμένοι σε ακραίες συνθήκες.

Το Mars to Table συνδέεται με το ευρύτερο σχέδιο της NASA για βιώσιμες αποστολές μέσω του προγράμματος Artemis και των μελλοντικών ταξιδιών στον Άρη. Η Σελήνη λειτουργεί ως ενδιάμεσο βήμα, αλλά στον Άρη η ανάγκη αυτάρκειας γίνεται ακόμη πιο πιεστική. Εκεί, η εξάρτηση από τη Γη μετατρέπεται σε επιχειρησιακό ρίσκο.



Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε ομάδες από διάφορες χώρες, με συμμετοχή που μπορεί να έρθει από πανεπιστήμια, startups, ερευνητές ή ανεξάρτητες ομάδες. Η λογική της NASA είναι ότι λύσεις για τόσο σύνθετα προβλήματα δεν γεννιούνται απαραίτητα μόνο μέσα σε ένα μεγάλο εργαστήριο. Μπορεί να προκύψουν από μικρότερες ομάδες, με διαφορετική ματιά και πιο τολμηρούς συνδυασμούς τεχνολογιών.

Οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν δεν αφορούν μόνο το Διάστημα. Συστήματα που μπορούν να παράγουν τροφή σε ακραία περιβάλλοντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στη Γη, σε απομονωμένες περιοχές, πολικές βάσεις, ζώνες καταστροφών, άνυδρες περιοχές ή πυκνά αστικά κέντρα με ευάλωτες αλυσίδες εφοδιασμού. Όπως έχει συμβεί πολλές φορές με τη διαστημική τεχνολογία, αυτό που δοκιμάζεται για έναν άλλο πλανήτη μπορεί να επιστρέψει ως λύση για προβλήματα εδώ.

Το έπαθλο των 750.000 δολαρίων δείχνει κάτι βαθύτερο για τη νέα εποχή της εξερεύνησης του Διαστήματος. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στον Άρη, αλλά πώς θα μπορέσει να μείνει εκεί. Και το φαγητό, όσο απλό κι αν ακούγεται, βρίσκεται στην καρδιά αυτής της απάντησης.

Πηγή: gazzetta.gr