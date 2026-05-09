Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

Ο κ. Ευσταθίου κάνει λόγο για αναληθείς και παραπλανητικές δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε απαίτησε την αποχώρηση άλλων στελεχών για να επιστρέψει στην ΕΔΕΚ. Όπως αναφέρει, το μοναδικό αίτημα που τέθηκε από πλευράς του ήταν η άρση των διαγραφών και η πραγματοποίηση συνεδρίου ανασυγκρότησης του κόμματος.

Παράλληλα, διαψεύδει και τους ισχυρισμούς περί «πολλών συναντήσεων» με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν μόλις τρεις συναντήσεις και όλες παρουσία άλλων συναγωνιστών.

Αυτούσια η ανάρτηση του:

«Πληροφορήθηκα οτι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ κος Νίκος Αναστασίου, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Αιχμές» του Omega της Παρασκευής 8.5.2026, έκαμε αναφορά μεταξύ άλλων ότι είχε «πολλές συναντήσεις» μαζί μου και ότι σε αυτές είχα ζητήσει «ως όρο επιστροφής μου» στην ΕΔΕΚ, να φύγουν οι υπόλοιποι για να έρθω πίσω στο κόμμα. Αν και δεν είχα καμία πρόθεση να εμπλακώ σε οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση με την ηγεσία της ΕΔΕΚ – κάτι που που αποφεύγω συνειδητά εδώ και καιρό να πράξω – ιδιαίτερα παραμονές των εκλογών, είμαι υποχρεωμένος να αποκαταστήσω την αλήθεια και να εκφράσω την λύπη μου για τις ψευδείς αυτές δηλώσεις.

Τον κο Αναστασίου τον συνάντησα τρείς φορές, ευτυχώς στην παρουσία μαρτύρων. Μια στην Κακοπετριά τον Ιούλιο, στην παρουσία οκτώ, με πλούσια προσφορά, συναγωνιστών, όπου θέσαμε μαζί με το Δημήτρη Παπαδάκη το αίτημα της βάσης της ΕΔΕΚ για νέα σελίδα στο κόμμα, την άρση των διαγραφών και σύγκληση συνεδρίου προκειμένου να ξαναβρεί η ΕΔΕΚ την χαμένη ταυτότητα και δυναμική της. Ο κος Αναστασίου υποσχέθηκε να μελετήσει το αίτημα και να επανελθει έγκαιρα, κάτι που ουδέποτε έπραξε.

Τη δεύτερη φορά τον συνάντησα στη Λακατάμια στην παρουσία και πάλι αγαπητού συναγωνιστή, όπου συζητήθηκε και πάλι η αναγκαιότητα να ανοίξει το κόμμα την πόρτα στα μέλη και στους φίλους του και να προχωρήσει σε άμεση ανάκληση των διαγραφών.

Την τρίτη φορά συναντήθηκα μαζί του στη Λάρνακα, στην παρουσία τριών επωνύμων συναγωνιστών στην οποία ο ίδιος ανέλαβε να συγκαλέσει συνέδριο, στο οποίο θα λαμβανόταν απόφαση άρσης των διαγραφών. Τίποτε από αυτά δεν έγινε.

Το ενοχλητικό είναι ότι πέραν της ατολμίας και αναβλητικότητας, ο κύριος Αναστασίου επιδεικνύει και ασέβεια προς την αλήθεια.

Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ, όπως ο ίδιος αναληθώς ανέφερε. Ουδέποτε έθεσα όρους «επιστροφής μου». Ζήτησα την άρση της διαγραφής μου όπως και των άλλων συναγωνιστών και τη σύγκληση συνεδρίου αναδιάταξης και ανασυγκρότησης. Άλλωστε, η άρση των διαγραφών αποτελεί προϋπόθεση κομματικής συμμετοχής.

Και ασφαλώς ουδέποτε ζήτησα τρίτη θητεία όπως εντέχνως αφήνει να εννοηθεί με υπονοούμενα ο κος Αναστασίου και οι πέριξ αυτού. Ούτως ή άλλως είχα δηλώσει δημοσίως πολύ πριν τη διαγραφή μου, ότι είχα αποφασίσει να μη διεκδικήσω επανεκλογή.

Επιστρέφω στον κο Αναστασίου τη φράση του ότι «περίμενε διαφορετική αντιμετώπιση» από εμένα, διευκρινίζοντας ότι έχω διαγραφεί από την ΕΔΕΚ και δεν την έχω εγκαταλείψει, όπως εντέχνως διαδίδεται.

Αναμένουμε ακόμα την άρση των διαγράφων μας.

Αυτά, προς αποκατάσταση της αλήθειας».