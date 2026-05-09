Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα η Πυροσβεστική: Συναγερμός σε όλες τις επαρχίες - Εμπρησμός, φωτιές και συνεχείς επιχειρήσεις

Συγκεκριμένα, στις 04:04 ξέσπασε πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα εντός στεγασμένου χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μάμμαρι. Από τη φωτιά και τη θερμότητα το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν δεύτερο όχημα που βρισκόταν πλησίον καθώς και η οικία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε εμπρησμό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές πυρκαγιές στην ύπαιθρο της Λευκωσίας. Στις 13:30, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λακατάμειας και Περιστερώνας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά στην περιοχή Αγίας Τριμιθιάς, όπου κάηκε περίπου ένα εκτάριο σπαρτών και ξηρών χόρτων. Λίγο αργότερα, στις 15:10, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα κατεχόμενα επεκτάθηκε προς τη νεκρή ζώνη στην περιοχή Αγλαντζιάς, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί υπό συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας τελικά τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Στις 16:20, νέο περιστατικό σημειώθηκε στη Δευτερά, όπου κάηκε ένα δεκάριο αποκαλάμων.

Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση και στη Λεμεσό. Στις 15:25, πυροσβεστικό όχημα του Σταθμού Αγίου Νικολάου συνέδραμε το Τμήμα Δασών σε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πύργου. Το βράδυ, στις 20:45, δύο πυροσβεστικά οχήματα του Σταθμού Μονοβόλικου ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά στον Ύψωνα, η οποία κατέκαυσε τρία δεκάρια ξηρών χόρτων και άγριας βλάστησης. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και δύο φορητές μονάδες πυρόσβεσης του Δήμου Ύψωνα.

Στην επαρχία Πάφου, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου και Πέγειας κινητοποιήθηκαν στις 13:40 για πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πέγειας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαυσε τέσσερα δεκάρια ξηρών χόρτων και άγριας βλάστησης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και εκσκαφέας.

Πυρκαγιές καταγράφηκαν και στην επαρχία Αμμοχώστου. Στις 16:00 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σπαρτά στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαυσε ένα δεκάριο ξηρών χόρτων, άγριας βλάστησης, αποκαλάμων και ακακιών, ενώ επηρεάστηκε και λάστιχο ύδρευσης. Μισή ώρα αργότερα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Αγίου Ανδρονίκου στη Σωτήρα, η οποία επίσης τέθηκε υπό έλεγχο.