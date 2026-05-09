Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔεν πρόλαβε να πάρει ανάσα η Πυροσβεστική: Συναγερμός σε όλες τις επαρχίες - Εμπρησμός, φωτιές και συνεχείς επιχειρήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα η Πυροσβεστική: Συναγερμός σε όλες τις επαρχίες - Εμπρησμός, φωτιές και συνεχείς επιχειρήσεις

 09.05.2026 - 17:13
Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα η Πυροσβεστική: Συναγερμός σε όλες τις επαρχίες - Εμπρησμός, φωτιές και συνεχείς επιχειρήσεις

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρέθηκε σήμερα Σάββατο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρινόμενη σε σειρά πυρκαγιών και περιστατικών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Οι περισσότερες πυρκαγιές αφορούσαν ξηρά χόρτα, σπαρτά και άγρια βλάστηση, ενώ σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Λευκωσία, όπου όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες από εμπρησμό.

Συγκεκριμένα, στις 04:04 ξέσπασε πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα εντός στεγασμένου χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μάμμαρι. Από τη φωτιά και τη θερμότητα το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν δεύτερο όχημα που βρισκόταν πλησίον καθώς και η οικία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε εμπρησμό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές πυρκαγιές στην ύπαιθρο της Λευκωσίας. Στις 13:30, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λακατάμειας και Περιστερώνας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά στην περιοχή Αγίας Τριμιθιάς, όπου κάηκε περίπου ένα εκτάριο σπαρτών και ξηρών χόρτων. Λίγο αργότερα, στις 15:10, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα κατεχόμενα επεκτάθηκε προς τη νεκρή ζώνη στην περιοχή Αγλαντζιάς, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί υπό συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας τελικά τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Στις 16:20, νέο περιστατικό σημειώθηκε στη Δευτερά, όπου κάηκε ένα δεκάριο αποκαλάμων.

Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση και στη Λεμεσό. Στις 15:25, πυροσβεστικό όχημα του Σταθμού Αγίου Νικολάου συνέδραμε το Τμήμα Δασών σε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πύργου. Το βράδυ, στις 20:45, δύο πυροσβεστικά οχήματα του Σταθμού Μονοβόλικου ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά στον Ύψωνα, η οποία κατέκαυσε τρία δεκάρια ξηρών χόρτων και άγριας βλάστησης. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και δύο φορητές μονάδες πυρόσβεσης του Δήμου Ύψωνα.

Στην επαρχία Πάφου, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου και Πέγειας κινητοποιήθηκαν στις 13:40 για πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πέγειας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαυσε τέσσερα δεκάρια ξηρών χόρτων και άγριας βλάστησης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και εκσκαφέας.

Πυρκαγιές καταγράφηκαν και στην επαρχία Αμμοχώστου. Στις 16:00 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σπαρτά στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαυσε ένα δεκάριο ξηρών χόρτων, άγριας βλάστησης, αποκαλάμων και ακακιών, ενώ επηρεάστηκε και λάστιχο ύδρευσης. Μισή ώρα αργότερα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Αγίου Ανδρονίκου στη Σωτήρα, η οποία επίσης τέθηκε υπό έλεγχο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Φειδίας Παναγιώτου: «Θέλεις να βγάλεις λεφτά τις επόμενες 14 ημέρες;» - Αυτός είναι ο τρόπος – Δείτε βίντεο
Akylas: Η ομάδα της ελληνικής συμμετοχής τραγουδά το «Ferto» και γίνεται viral
Επιστρέφει πιο μεγάλο, πιο γευστικό και πιο... απολαυστικό - Για 6 μέρες ο παράδεισος των burger lovers έρχεται στη Λευκωσία
Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ryanair: Σοκ στον ελληνικό τουρισμό - Κόβει 12 δρομολόγια, ανάμεσά τους και ένα από Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επικοινωνεί με αγγελιοφόρους, παίζει ρόλο στη στρατηγική του Ιράν: Οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

 09.05.2026 - 17:11
Επόμενο άρθρο

Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

 09.05.2026 - 17:17
ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

  •  09.05.2026 - 12:04
ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 14:20
Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

  •  09.05.2026 - 17:17
Λετυμπιώτης: Στόχος η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Λετυμπιώτης: Στόχος η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

  •  09.05.2026 - 13:40
Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα η Πυροσβεστική: Συναγερμός σε όλες τις επαρχίες - Εμπρησμός, φωτιές και συνεχείς επιχειρήσεις

Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα η Πυροσβεστική: Συναγερμός σε όλες τις επαρχίες - Εμπρησμός, φωτιές και συνεχείς επιχειρήσεις

  •  09.05.2026 - 17:13
Φειδίας Παναγιώτου: «Θέλεις να βγάλεις λεφτά τις επόμενες 14 ημέρες;» - Αυτός είναι ο τρόπος – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Θέλεις να βγάλεις λεφτά τις επόμενες 14 ημέρες;» - Αυτός είναι ο τρόπος – Δείτε βίντεο

  •  09.05.2026 - 17:47
Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  09.05.2026 - 14:44
Ανείπωτη θλίψη για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Ανείπωτη θλίψη για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

  •  09.05.2026 - 17:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα