Τσίμπημα από μέλισσα, σφήκα, αράχνη ή τσιμπούρι – Τι να κάνετε

Ο 67χρονος ηθοποιός περιέγραψε το περιστατικό σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Σύμφωνα με την αφήγησή του, o σύντροφος της κόρης του εντόπισε μια κυψέλη μελισσών και η κόρη του προσπάθησε να τον προειδοποιήσει. «Η Σόσι είπε “μπαμπά, πρόσεξε, υπάρχει μια κυψέλη”. Σε αυτές τις μέλισσες μάλλον δεν άρεσε η δουλειά μου ή κάτι τέτοιο, γιατί άφησαν τους άλλους δύο και επιτέθηκαν κατευθείαν σε μένα», δήλωσε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: «Με τσιμπούσαν παντού, ακόμη και κάτω από το πουκάμισό μου».

Τους καλοκαιρινούς μήνες, τα τσιμπήματα από έντομα είναι ένα συχνό φαινόμενο. Παρότι συνήθως προκαλούν μια μικρή ενόχληση, υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανίσουμε αλλεργική αντίδραση. Ο Κυριάκος Γ. Καφούρος, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Αν. Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ ενημερώνει πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα τσιμπήματος ή δαγκώματος.

Σφήκες – μέλισσες – αράχνες

Προκαλούν έντονη τοπική αντίδραση με το νύγμα τους, όπως ερυθρότητα, οίδημα, κνησμό και πολλές φορές λεμφαγγειίτιδα – λεμφαδενίτιδα. Σε μερικά άτομα το νύγμα μπορεί να προκαλ

Η αντιμετώπιση

Αν το τσίμπημα είναι από μέλισσα, αφαιρούμε με προσοχή το κεντρί.

Τοπικά βάζουμε παγοκύστες για να επιβραδύνουμε τη διάχυση του δηλητηρίου.

Χρησιμοποιούμε τοπικά κρέμα με κορτιζόνη και αντιβιοτικό.

Αν γενικεύονται τα συμπτώματα, ζητάμε ιατρική βοήθεια.

Τσιμπούρια

Είναι έντομα με μικρό κεφάλι και δαγκάνες με τις οποίες προσκολλώνται ισχυρά στο δέρμα και απομυζούν αίμα. Μπορεί να μεταδώσουν ασθένειες, όπως η νόσος του Lyme και ο πυρετός των βραχωδών ορών.

Η αντιμετώπιση

Πριν προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε το έντομο, βάζουμε σε ένα βαμβάκι οινόπνευμα και το τοποθετούμε επάνω στο έντομο για 5 με 10 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό τα τσιμπούρια παραλύουν και χαλαρώνουν οι δαγκάνες του.

Μετά με ένα τσιμπιδάκι προσπαθούμε αργά, αλλά σταθερά να το ξεκολλήσουμε χωρίς να κοπεί το κεφάλι (αν μείνει, μπορεί να δημιουργήσει κοκκίωμα).

Απολυμαίνουμε την περιοχή και βάζουμε αντιβιοτική κρέμα με κορτιζόνη.

Καλό είναι έπειτα από δυο περίπου μήνες να γίνει έλεγχος για νόσο του Lyme.

Το κουτί Πρώτων Βοηθειών για τις διακοπές θα πρέπει να περιέχει:

Οινόπνευμα

Οξυζενέ

Αντισηπτικό

Ξίδι

Βαμβάκι

Γάζες

Τσιμπιδάκι

Ψαλίδι

Ταλκ

Αυτοκόλλητους επίδεσμους

Κορτιζονούχο κρέμα

Αντιβιοτική αλοιφή

Αντιμικροβιακό σπρέι

Αντιβιοτικά ευρέως φάσματος

Προγεμισμένες σύριγγες αδρεναλίνης & κορτιζόνης (χρήση από ιατρό)

Πότε θα πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια;

Απευθυνόμαστε άμεσα σε ιατρό εάν μετά το τσίμπημα ή το δάγκωμα εμφανίσουμε:

πυρετό,

δυσκολία στην αναπνοή,

έντονο πόνο,

στο πρόσωπο ή στο στόμα πρήξιμο,

δυσκολία στην κατάποση,

ζαλάδα και τάση για εμετό

αλλεργικό σοκ.

Πηγή: ygeiamou.gr