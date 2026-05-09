Το πιο μεγάλο street party της πόλης ακυρώνεται για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια

 09.05.2026 - 19:24
Μια ανακοίνωση που σκόρπισε απογοήτευση στους φίλους της πόλης και της νυχτερινής ζωής της Λάρνακας έκανε το Old Market St., γνωστοποιώντας πως το καθιερωμένο anniversary party του δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Ένας θεσμός που ξεκίνησε σαν ένα μικρό street party έξω από το μαγαζί και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ζωντανές και πολυσυζητημένες συναντήσεις της πόλης, ακυρώνεται για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για εμπόδια και αλλαγές στους όρους διεξαγωγής της εκδήλωσης λίγες μόλις ημέρες πριν από το event.

Aκουλουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Με λύπη και έντονη απογοήτευση ανακοινώνουμε ότι το καθιερωμένο party για τα 12 χρόνια του Old Market St., την ερχόμενη Κυριακή, δεν θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά φέτος.

Για 12 χρόνια, η συγκεκριμένη διοργάνωση μεγάλωσε μαζί με την πόλη και τον κόσμο που τη στήριξε. Από ένα μικρό street party έξω από το μαγαζί μας, εξελίχθηκε σε μια από τις πιο όμορφες και ζωντανές συναντήσεις της Λάρνακας, φέρνοντας ανθρώπους και επιχειρήσεις από όλες τις πόλεις της Κύπρου, και της Ελλάδας μαζί, με σεβασμό πάντα προς τον χώρο, τους κανονισμούς και την πόλη μας.

Δυστυχώς, μόλις μια εβδομάδα πριν την εκδήλωση, ενημερωθήκαμε για αλλαγή στους όρους διεξαγωγής της, η οποία ουσιαστικά καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση της. Μια απόφαση που όχι μόνο ακυρώνει μήνες προετοιμασίας και κόπους πολλών ανθρώπων, αλλά δείχνει ξεκάθαρα πόσο εύκολα μπορούν να μπαίνουν εμπόδια σε ανεξάρτητες προσπάθειες που θέλουν να προσφέρουν ουσιαστικά στην πόλη.

Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αντί να στηρίζονται ιδιωτικές πρωτοβουλίες που δίνουν ζωή στην πόλη και ενισχύουν την τοπική κουλτούρα, τελικά οδηγούνται σε ακύρωση. Ελπίζουμε κάποτε οι αρχές της πόλης μας, της πολιτιστικής πρωτεύουσας 2030, να αγκαλιάζουν περισσότερο τέτοιες προσπάθειες, αντί να τις αποθαρρύνουν. Για εμάς εδώ, η ταυτότητα μιας πόλης δεν χτίζεται μόνο με τίτλους, αλλά μέσα από τους ανθρώπους, τις πρωτοβουλίες και τις κοινότητες που την κρατούν ζωντανή καθημερινά.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που στηρίζετε διαχρονικά το Old Market St. και που κάνατε αυτό το πάρτυ τον διαχρονικότερο θεσμό για τη Λάρνακα. Δεν θεωρούμε την αγάπη σας δεδομένη, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να ανταμώνουμε στον χώρο αυτό που δημιουργήσαμε παρέα με τόση αγάπη.

- Οld Market St.

Υστερόγραφα:
1. Θα γίνει πλήρης επιστροφή χρημάτων σε όσους πήραν ήδη το εισιτήριο τους εντός των ημερών.
2. Η εισφορά μας σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της πόλης μας θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως και κάθε χρόνο.
3. Ευχαριστούμε τα άτομα που στήριξαν και υπερασπίστηκαν την προσπάθεια μας αυτή, ξέρετε ποιοι είστε.

#oldmarketst

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

