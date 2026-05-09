Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΡωτήσαμε το ChatGPT τι θα γινόταν αν ο Φειδίας κατέβαινε στις προεδρικές- Η απάντηση που προκαλεί συζητήσεις
LIKE ONLINE

Ρωτήσαμε το ChatGPT τι θα γινόταν αν ο Φειδίας κατέβαινε στις προεδρικές- Η απάντηση που προκαλεί συζητήσεις

 09.05.2026 - 20:05
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι θα γινόταν αν ο Φειδίας κατέβαινε στις προεδρικές- Η απάντηση που προκαλεί συζητήσεις

Από YouTuber και content creator σε Ευρωβουλευτή με χιλιάδες υποστηρικτές και εκατομμύρια προβολές στα social media. Ο Φειδίας Παναγιώτου κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να μετατραπεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της κυπριακής πολιτικής σκηνής, ανατρέποντας όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τις εκλογές και την επιρροή των social media.

Ρωτήσαμε λοιπόν το ChatGPT τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Φειδίας αποφάσιζε στο μέλλον να διεκδικήσει ακόμη και την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης, ένα τέτοιο σενάριο δεν θα μπορούσε πλέον να θεωρείται απίθανο, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι ψηφοφόροι — κυρίως οι νεότερες ηλικίες — δείχνουν να απομακρύνονται από τα παραδοσιακά κόμματα και να στρέφονται σε πρόσωπα που θεωρούν «αυθεντικά» και άμεσα.

Το ChatGPT εκτιμά ότι ο Φειδίας διαθέτει ήδη ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» της σύγχρονης πολιτικής: τεράστια αναγνωρισιμότητα, δυνατή παρουσία στα social media και άμεση επικοινωνία με τη νεολαία. Παράλληλα, σημειώνει ότι η εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε πως μπορεί να κινητοποιήσει ψηφοφόρους εκτός του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος.

Την ίδια ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη επισημαίνει πως μια προεδρική εκστρατεία είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση, αφού απαιτεί σαφείς πολιτικές θέσεις, εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και δυνατότητα να πείσει ένα πολύ ευρύτερο εκλογικό κοινό πέρα από τη διαδικτυακή του βάση.

Ωστόσο, το ChatGPT καταλήγει πως το «φαινόμενο Φειδίας» αποδεικνύει ότι η πολιτική αλλάζει και ότι τα social media μπορούν πλέον να δημιουργήσουν νέου τύπου πολιτικούς πρωταγωνιστές, ακόμη και στην Κύπρο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Φειδίας Παναγιώτου: «Θέλεις να βγάλεις λεφτά τις επόμενες 14 ημέρες;» - Αυτός είναι ο τρόπος – Δείτε βίντεο
Akylas: Η ομάδα της ελληνικής συμμετοχής τραγουδά το «Ferto» και γίνεται viral
Επιστρέφει πιο μεγάλο, πιο γευστικό και πιο... απολαυστικό - Για 6 μέρες ο παράδεισος των burger lovers έρχεται στη Λευκωσία
Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ryanair: Σοκ στον ελληνικό τουρισμό - Κόβει 12 δρομολόγια, ανάμεσά τους και ένα από Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει «κρυμμένο» σπέρμα και δίνει ελπίδα σε άνδρες που θεωρούνταν στείροι

 09.05.2026 - 19:47
Επόμενο άρθρο

Ένα ξεχωριστό lunch experience αφιερωμένο στις μαμάδες - Μην το χάσετε

 09.05.2026 - 20:32
ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

  •  09.05.2026 - 12:04
«Η Κύπρος είναι το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή» – Το ηχηρό μήνυμα του ΠτΔ από τη Μολδαβία

«Η Κύπρος είναι το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή» – Το ηχηρό μήνυμα του ΠτΔ από τη Μολδαβία

  •  09.05.2026 - 19:43
ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 14:20
Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

  •  09.05.2026 - 17:17
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

  •  09.05.2026 - 20:55
Φειδίας Παναγιώτου: «Θέλεις να βγάλεις λεφτά τις επόμενες 14 ημέρες;» - Αυτός είναι ο τρόπος – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Θέλεις να βγάλεις λεφτά τις επόμενες 14 ημέρες;» - Αυτός είναι ο τρόπος – Δείτε βίντεο

  •  09.05.2026 - 17:47
Χανταϊός: Ταυτοποιήθηκε ο «ασθενής μηδέν» - Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο

Χανταϊός: Ταυτοποιήθηκε ο «ασθενής μηδέν» - Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο

  •  09.05.2026 - 20:25
Ανείπωτη θλίψη για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Ανείπωτη θλίψη για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

  •  09.05.2026 - 17:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα