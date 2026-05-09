Ρωτήσαμε λοιπόν το ChatGPT τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Φειδίας αποφάσιζε στο μέλλον να διεκδικήσει ακόμη και την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης, ένα τέτοιο σενάριο δεν θα μπορούσε πλέον να θεωρείται απίθανο, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι ψηφοφόροι — κυρίως οι νεότερες ηλικίες — δείχνουν να απομακρύνονται από τα παραδοσιακά κόμματα και να στρέφονται σε πρόσωπα που θεωρούν «αυθεντικά» και άμεσα.

Το ChatGPT εκτιμά ότι ο Φειδίας διαθέτει ήδη ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» της σύγχρονης πολιτικής: τεράστια αναγνωρισιμότητα, δυνατή παρουσία στα social media και άμεση επικοινωνία με τη νεολαία. Παράλληλα, σημειώνει ότι η εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε πως μπορεί να κινητοποιήσει ψηφοφόρους εκτός του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος.

Την ίδια ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη επισημαίνει πως μια προεδρική εκστρατεία είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση, αφού απαιτεί σαφείς πολιτικές θέσεις, εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και δυνατότητα να πείσει ένα πολύ ευρύτερο εκλογικό κοινό πέρα από τη διαδικτυακή του βάση.

Ωστόσο, το ChatGPT καταλήγει πως το «φαινόμενο Φειδίας» αποδεικνύει ότι η πολιτική αλλάζει και ότι τα social media μπορούν πλέον να δημιουργήσουν νέου τύπου πολιτικούς πρωταγωνιστές, ακόμη και στην Κύπρο.