BINTEO: Ανατροπή στα ενοίκια από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει για όλους
BINTEO: Ανατροπή στα ενοίκια από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει για όλους

 09.05.2026 - 21:50
Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο καθεστώς για την πληρωμή των ενοικίων, καθώς το Τμήμα Φορολογίας προχωρά στην υποχρεωτική καταβολή τους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Omega, "ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία των σχετικών εγγράφων, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που στοχεύει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής"

Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει αρκετές καταγγελίες για περιπτώσεις ιδιοκτητών που δεν δηλώνουν τα έσοδα από ενοίκια και ζητούν από ενοικιαστές να πληρώνουν με μετρητά, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο και διαφάνεια.

Μιλώντας στο OMEGA Channel, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων κ. Κυπριανός Θεοχαρίδης ανέφερε ότι: «Πιστεύω ότι θα βοηθήσει τόσον όσον αφορά την φοροαπαλλαγή όσον αφορά και υποθέσεις δικαστηρίων επειδή είναι εύκολο να αποδείξεις ποιος πληρώνει και ποιος δεν πληρώνει».

Τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων αναμένεται να προσφέρει:

– ισχυρό αποδεικτικό υλικό σε περίπτωση διαφορών με ενοικιαστές

– φορολογικά οφέλη και εκπτώσεις

Τα οφέλη για τους ενοικιαστές

Αντίστοιχα, για τους ενοικιαστές η αλλαγή φέρνει:

– ξεκάθαρη απόδειξη πληρωμής

– διασφάλιση δικαιωμάτων που συνδέονται με επιδόματα ή άλλες παροχές

– περιορισμό των «γκρίζων ζωνών» στις μισθωτικές σχέσεις

Παρά τα θετικά στοιχεία, το νέο σύστημα προκαλεί προβληματισμούς, κυρίως ως προς την πρακτική εφαρμογή του και τη μετάβαση στο νέο καθεστώς. Όπως σημείωσε ο κ. Θεοχαρίδης: «Ίσως πρέπει να γίνει σταδιακά επειδή υπάρχουν μερικά πρακτικά προβλήματα. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος ηλικιωμένος ή κάποιος άλλος που δεν έχει πρόσβαση ή δεν ξέρει να πληρώνει ηλεκτρονικά ή δεν έχει κάρτα».

Συνολικά, οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι από τη ρύθμιση θα επωφεληθούν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές, κυρίως λόγω μεγαλύτερης διαφάνειας και φορολογικών ελαφρύνσεων. Πριν την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, το Τμήμα Φορολογίας θα δημοσιεύσει ενημερωτικό σημείωμα με όλες τις διευκρινίσεις για τις νέες υποχρεώσεις.

Δείτε το απόσπασμα: 

 

Σοκ στη Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες

Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

