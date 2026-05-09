Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο
Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

Σοκαριστικό ηχητικό κατέγραψε τις στιγμές σύγχυσης όταν οι πιλότοι της πτήσης Frontier 4345 χτύπησαν έναν πεζό που είχε μπει στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης, αφήνοντας «μέλη» σκορπισμένα στον αεροδιάδρομο.

«Πύργε ελέγχου, Frontier 4345, σταματάμε στον διάδρομο. Εε, μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά σε κινητήρα», είπε ο πιλότος, σύμφωνα με ηχητικό από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. «Έχω μέλη στον διάδρομο. Πιστεύω ότι το αεροσκάφος χτύπησε ένα άτομο», συνέχισε το προσωπικό του αεροδρομίου, προσθέτοντας αργότερα: «Υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στον διάδρομο».

Όπως αναφέρει η New York Post, το άτομο - που δεν έχει ταυτοποιηθεί - είχε πηδήξει τον περιμετρικό φράχτη και διέσχιζε τον αεροδιάδρομο όταν χτυπήθηκε από το κινούμενο αεροσκάφος στις 23:19 (τοπική ώρα), επιβεβαίωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ στις ΗΠΑ.

 

 

Σύμφωνα με το ABC News, το άτομο απορροφήθηκε εν μέρει από έναν από τους κινητήρες του Airbus A321neo, γεγονός που προκάλεσε τη σύντομη φωτιά στον κινητήρα. Το αεροπλάνο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 224 χλμ/ώρα τη στιγμή του συμβάντος, σύμφωνα με το FlightAware.

Φωτογραφίες έδειξαν επιβάτες να κατεβαίνουν με φουσκωτές τσουλήθρες εκκένωσης και να στέκονται τυλιγμένοι με κουβέρτες κοντά στον κινητήρα που είχε γεμίσει αίματα.

 

Το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος του αεροδρομίου σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Ντένβερ, ενώ ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι χαρακτήρισε το άτομο «εισβολέα». «Αργά χθες το βράδυ, ένας εισβολέας παραβίασε την ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, σκαρφάλωσε εσκεμμένα έναν περιμετρικό φράχτη και μπήκε σε αεροδιάδρομο», έγραψε ο Ντάφι στο X. «Κανείς δεν πρέπει ΠΟΤΕ να παραβιάζει ένα αεροδρόμιο».

Έλεγχος του αεροδρομίου έδειξε ότι ο περιμετρικός φράχτης δεν είχε παραβιαστεί. Η πτήση, με 224 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, είχε προορισμό το Λος Άντζελες. Δώδεκα άτομα ανέφεραν ελαφρούς τραυματισμούς και πέντε μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Ντένβερ. Οι περισσότεροι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία πίσω στον τερματικό σταθμό και τοποθετήθηκαν σε νέα προγραμματισμένη πτήση.

 

 

Πηγή: ethnos.gr

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

