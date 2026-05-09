Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

«Πύργε ελέγχου, Frontier 4345, σταματάμε στον διάδρομο. Εε, μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά σε κινητήρα», είπε ο πιλότος, σύμφωνα με ηχητικό από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. «Έχω μέλη στον διάδρομο. Πιστεύω ότι το αεροσκάφος χτύπησε ένα άτομο», συνέχισε το προσωπικό του αεροδρομίου, προσθέτοντας αργότερα: «Υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στον διάδρομο».

Όπως αναφέρει η New York Post, το άτομο - που δεν έχει ταυτοποιηθεί - είχε πηδήξει τον περιμετρικό φράχτη και διέσχιζε τον αεροδιάδρομο όταν χτυπήθηκε από το κινούμενο αεροσκάφος στις 23:19 (τοπική ώρα), επιβεβαίωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ στις ΗΠΑ.

At approximately 11:19 p.m., Frontier Flight 4345 reported striking a pedestrian during takeoff at DEN. Emergency crews responded to the scene. Passengers were bussed to the terminal and the majority have since departed DEN on a new Frontier flight. (1/4) — Denver Int'l Airport (@DENAirport) May 9, 2026

Σύμφωνα με το ABC News, το άτομο απορροφήθηκε εν μέρει από έναν από τους κινητήρες του Airbus A321neo, γεγονός που προκάλεσε τη σύντομη φωτιά στον κινητήρα. Το αεροπλάνο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 224 χλμ/ώρα τη στιγμή του συμβάντος, σύμφωνα με το FlightAware.

Φωτογραφίες έδειξαν επιβάτες να κατεβαίνουν με φουσκωτές τσουλήθρες εκκένωσης και να στέκονται τυλιγμένοι με κουβέρτες κοντά στον κινητήρα που είχε γεμίσει αίματα.

Το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος του αεροδρομίου σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Ντένβερ, ενώ ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι χαρακτήρισε το άτομο «εισβολέα». «Αργά χθες το βράδυ, ένας εισβολέας παραβίασε την ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, σκαρφάλωσε εσκεμμένα έναν περιμετρικό φράχτη και μπήκε σε αεροδιάδρομο», έγραψε ο Ντάφι στο X. «Κανείς δεν πρέπει ΠΟΤΕ να παραβιάζει ένα αεροδρόμιο».

Έλεγχος του αεροδρομίου έδειξε ότι ο περιμετρικός φράχτης δεν είχε παραβιαστεί. Η πτήση, με 224 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, είχε προορισμό το Λος Άντζελες. Δώδεκα άτομα ανέφεραν ελαφρούς τραυματισμούς και πέντε μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Ντένβερ. Οι περισσότεροι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία πίσω στον τερματικό σταθμό και τοποθετήθηκαν σε νέα προγραμματισμένη πτήση.

Frontier hit a person walking on the runway on takeoff at Denver tonight. Frontier rejected the takeoff with and engine fire and evacuated everyone on the runway. Absolutely a nightmare scenario. pic.twitter.com/MtSYgrKYL0 — Combat Learjet (@Combat_learjet) May 9, 2026

Πηγή: ethnos.gr