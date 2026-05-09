Αυτή η κίτρινη χρωστική επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου – Γιατί είναι σημαντικό

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν νεαρά πειραματόζωα και διαπίστωσαν ότι η έκθεση στην ταρτραζίνη, ακόμη και σε δόσεις εντός των επιτρεπόμενων ορίων, οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα.

Συγκεκριμένα:

Παρατηρήθηκαν μεταβολές στη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου

Αυξήθηκαν βακτήρια που σχετίζονται με χαμηλού βαθμού φλεγμονή

Καταγράφηκε μικρότερη αύξηση βάρους

Γιατί έχει σημασία

Το μικροβίωμα του εντέρου, δηλαδή τα «καλά» βακτήρια που ζουν στο πεπτικό σύστημα, παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία, επηρεάζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα, τον μεταβολισμό και τη φλεγμονή.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η πρώιμη παιδική ηλικία αποτελεί κρίσιμη περίοδο για τη διαμόρφωσή του. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και μικρές διαταραχές σε αυτό το στάδιο μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Όπως σημειώνουν, «οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στην ισορροπία του μικροβιώματος σε τόσο πρώιμη φάση αποτελεί λόγο προσοχής», ακόμη και όταν οι ουσίες καταναλώνονται εντός των εγκεκριμένων ορίων.

Το βασικό συμπέρασμα

Η μελέτη καταλήγει ότι η ταρτραζίνη μπορεί να επηρεάζει το εντερικό μικροβίωμα και την ανάπτυξη σε πρώιμη ηλικία, με διαφοροποιήσεις μάλιστα μεταξύ φύλων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κοινών προσθέτων τροφίμων, ιδιαίτερα όταν η έκθεση ξεκινά από μικρή ηλικία.

