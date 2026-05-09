ΑρχικήΥγείαΑυτή η κίτρινη χρωστική επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου – Γιατί είναι σημαντικό
Αυτή η κίτρινη χρωστική επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου – Γιατί είναι σημαντικό

 09.05.2026 - 22:32
Αυτή η κίτρινη χρωστική επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου – Γιατί είναι σημαντικό

Μία γνωστή χρωστική ουσία (κίτρινου χρώματος) που χρησιμοποιείται ευρέως σε τρόφιμα και ποτά ενδέχεται να επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου ήδη από τα πρώτα στάδια της ζωής, ακόμη και όταν καταναλώνεται σε επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή σύμφωνα με νέα μελέτη που παρουσιάστηκε από ερευνητές της American Physiological Society, εξετάζοντας την επίδραση της ταρτραζίνης, ενός συνήθους πρόσθετου τροφίμων.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν νεαρά πειραματόζωα και διαπίστωσαν ότι η έκθεση στην ταρτραζίνη, ακόμη και σε δόσεις εντός των επιτρεπόμενων ορίων, οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα.

Συγκεκριμένα:

Παρατηρήθηκαν μεταβολές στη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου
Αυξήθηκαν βακτήρια που σχετίζονται με χαμηλού βαθμού φλεγμονή
Καταγράφηκε μικρότερη αύξηση βάρους
Γιατί έχει σημασία

Το μικροβίωμα του εντέρου, δηλαδή τα «καλά» βακτήρια που ζουν στο πεπτικό σύστημα, παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία, επηρεάζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα, τον μεταβολισμό και τη φλεγμονή.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η πρώιμη παιδική ηλικία αποτελεί κρίσιμη περίοδο για τη διαμόρφωσή του. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και μικρές διαταραχές σε αυτό το στάδιο μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Όπως σημειώνουν, «οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στην ισορροπία του μικροβιώματος σε τόσο πρώιμη φάση αποτελεί λόγο προσοχής», ακόμη και όταν οι ουσίες καταναλώνονται εντός των εγκεκριμένων ορίων.

Το βασικό συμπέρασμα

Η μελέτη καταλήγει ότι η ταρτραζίνη μπορεί να επηρεάζει το εντερικό μικροβίωμα και την ανάπτυξη σε πρώιμη ηλικία, με διαφοροποιήσεις μάλιστα μεταξύ φύλων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κοινών προσθέτων τροφίμων, ιδιαίτερα όταν η έκθεση ξεκινά από μικρή ηλικία.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

  •  09.05.2026 - 12:04
«Η Κύπρος είναι το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή» – Το ηχηρό μήνυμα του ΠτΔ από τη Μολδαβία

«Η Κύπρος είναι το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή» – Το ηχηρό μήνυμα του ΠτΔ από τη Μολδαβία

  •  09.05.2026 - 19:43
ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 14:20
Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

  •  09.05.2026 - 17:17
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

  •  09.05.2026 - 20:55
Χανταϊός: Ταυτοποιήθηκε ο «ασθενής μηδέν» - Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο

Χανταϊός: Ταυτοποιήθηκε ο «ασθενής μηδέν» - Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο

  •  09.05.2026 - 20:25
BINTEO: Ανατροπή στα ενοίκια από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει για όλους

BINTEO: Ανατροπή στα ενοίκια από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει για όλους

  •  09.05.2026 - 21:50
Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

  •  09.05.2026 - 22:11

