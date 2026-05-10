ΒΙΝΤΕΟ: Παραλήρημα με το συρτάκι «Ζορμπά» των Metallica στο ΟΑΚΑ - Τραγούδησαν «Τρύπες»

Μία ανεπανάληπτη στιγμή χάρισαν οι Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όταν έπαιξαν το συρτάκι του «Ζορμπά», αλλά και το κομμάτι «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες, προκαλώντας πανδαιμόνιο και αποθέωση από το ελληνικό κοινό.

Το ιδιαίτερο αυτό ελληνικό αφιέρωμα έπαιξαν ο Robert Trujillo μαζί με τον Kirk Hammett.

