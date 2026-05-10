«Ούτε matcha ούτε iced latte»: Αυτό είναι το αγαπημένο ρόφημα της Αλεξάνδρας Νίκα στην εγκυμοσύνη της

Μάριος Καρογιάν στο «T» : «Η ΔΗΠΑ θα έχει ουσιαστική παρουσία στη νέα βουλή»-« Είμαι εδώ, ενεργός και αποφασισμένος»
Λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, εμφανίζεται αισιόδοξος και βέβαιος ότι το κόμμα του θα εξασφαλίσει παρουσία στη νέα Βουλή, παρά τα χαμηλά ποσοστά που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, που παραχώρησε στο Themaonline, ο κ. Καρογιάν, κάνει λόγο για «κρυφή ψήφο» της ΔΗΠΑ, αμφισβητεί την ικανότητα των δημοσκοπήσεων να αποτυπώσουν την πραγματική βούληση των πολιτών και υποστηρίζει ότι η παράταξή του, διαθέτει μια «ήρεμη σιωπηρή δύναμη» που θα εκφραστεί στην κάλπη.