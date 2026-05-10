Ιταλοί σεφ εξηγούν γιατί δεν πρέπει ποτέ να παραγγέλνετε καπουτσίνο μετά το μεσημέρι - Δε θα το πιστεύετε

Αν και για έναν τουρίστα η παραγγελία ενός καπουτσίνο μετά το φαγητό φαντάζει αθώα, για τους ντόπιους αποτελεί μια κίνηση που έρχεται σε πλήρη ρήξη με την ιταλική κουλτούρα. Οι Ιταλοί σεφ και baristas είναι ξεκάθαροι: ο καπουτσίνο είναι αποκλειστικά πρωινή συνήθεια.

Το καπουτσίνο και το «ασυμβίβαστο» του γάλακτος με τη χώνεψη

Ο βασικός λόγος πίσω από αυτόν τον άγραφο κανόνα δεν είναι μόνο θέμα savoir vivre, αλλά καθαρά βιολογικός. Ο συνδυασμός καφέ, ζεστού γάλακτος και αφρογάλακτος καθιστά τον καπουτσίνο ένα «βαρύ» ρόφημα.

Στην ιταλική γαστρονομία, η προσθήκη γάλακτος στο στομάχι μετά από ένα γεύμα με ζυμαρικά, πίτσα ή κρέας, θεωρείται ότι επιβραδύνει τη διαδικασία της πέψης.

Μετά τις 12:00 το μεσημέρι, το γάλα και το αφρόγαλα «εξορίζονται». Ο καφές μετατρέπεται σε ένα ρόφημα περισσότερο λειτουργικό και σίγουρα πιο ελαφρύ: έναν σύντομο, δυνατό espresso.



Πρωινό ή... μπολ με δημητριακά;

Για έναν Ιταλό, ο καπουτσίνο ανήκει αποκλειστικά στο χρονικό πλαίσιο μεταξύ 07:00 και 11:00 το πρωί. Καταναλώνεται συνήθως όρθιος στην μπάρα, συνοδευόμενος από ένα κρουασάν.

«Το να παραγγείλεις καπουτσίνο το απόγευμα είναι για εμάς σαν να τρως ένα μπολ δημητριακά για βραδινό. Δεν απαγορεύεται, αλλά είναι αλλόκοτο και εκτός πλαισίου», εξηγούν οι ντόπιοι.

Η λειτουργία του είναι να δώσει ώθηση στο ξεκίνημα της ημέρας, όχι να κλείσει ένα γεύμα ή να αποτελέσει συνοδευτικό για μια απογευματινή παύση.

Η «ακτινογραφία» του τουρίστα

Οι Ιταλοί σερβιτόροι αναγνωρίζουν έναν ξένο επισκέπτη σε δευτερόλεπτα. Ένας καπουτσίνο στις 3 το μεσημέρι είναι το «απόλυτο σήμα» ότι ο πελάτης δεν είναι ντόπιος. Αν και δεν θα εισπράξετε αρνητική συμπεριφορά, η διαφορά κουλτούρας θα είναι εμφανής.

Η ιερή ιταλική αλληλουχία μετά το φαγητό είναι η εξής: Γεύμα, espresso (σκέτος), τέλος.

Πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον να προσαρμοστούν σε αυτή τη συνήθεια, όχι από υποχρέωση, αλλά ως έναν τρόπο να βιώσουν την αυθεντική εμπειρία της χώρας. Στην Ιταλία, κάθε στιγμή της ημέρας έχει το δικό της ρόφημα, και ο καπουτσίνο, όσο αγαπητός κι αν είναι παγκοσμίως, παραμένει ο «βασιλιάς» του πρωινού.

Πηγή: iefimerida.gr